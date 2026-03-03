مطارات دبي: أولوية السفر للمتأثرين بالإلغاءات

نشرت مطارات دبي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" توضيحات للمسافرين، تزامناً مع استئناف عمليات تشغيل محدودة للرحلات في مطار دبي وآل مكتوم الدوليين.

وأكدت أنه لا ينبغي للمسافرين التوجه إلى المطار إذا لم تؤكد شركة الطيران تشغيل رحلتهم، مشيرة إلى أنه سيتم منعهم من الدخول في حال عدم وجود تأكيد.

وأوضحت أن العمليات يتم توسيعها تدريجياً بالتنسيق مع شركات الطيران والجهات المختصة، مع مراقبة الوضع عن كثب، على أن يتم نشر التحديثات عبر القنوات الرسمية.

وبيّنت أن جداول الرحلات قد تستمر في التعديل بعد استئناف التشغيل، في ظل قيام شركات الطيران بإعادة تمركز الطائرات وإعادة توازن شبكاتها، داعية المسافرين إلى الاستمرار في التحقق من موقع أو تطبيق شركة الطيران حتى في حال تم تأكيد الرحلة مسبقاً.

وأضافت أن الأولوية في المرحلة الحالية يتم منحها لرحلات المغادرة، على أن تزداد الحركة تدريجياً بحسب السعة المتاحة وتوافر المجال الجوي.

وأشارت إلى أن قرار تشغيل كل رحلة يعود إلى شركة الطيران المعنية، بناءً على تموضع الطائرات، وتوافر أطقم العمل، وسعة المجال الجوي.

وذكرت: قد تطرأ تعديلات، داعية المسافرين إلى متابعة تواصل شركات الطيران للحصول على التحديثات الفورية قبل التوجه إلى المطار.