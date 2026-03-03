أبرز النصائح للمسافرين مع بدء التشغيل المحدود للرحلات من وإلى الإمارات

في ظل التشغيل المحدود للرحلات الجوية نتيجة إغلاق المجال الجوي في المنطقة، دعت شركات الطيران الوطنية المسافرين إلى الالتزام بعدد من الإرشادات التنظيمية لضمان سلاسة السفر خلال المرحلة الحالية.

عدم التوجه إلى المطار دون إشعار مسبق

أكدت شركات الطيران ضرورة عدم توجه المسافرين إلى المطار ما لم يتلقوا إشعاراً رسمياً يؤكد تشغيل رحلتهم أو إعادة حجزهم، في ظل تشغيل عدد محدود فقط من الرحلات وإبقاء بقية الرحلات معلقة حتى إشعار آخر.

التحقق المستمر من حالة الرحلة

شددت الشركات على أهمية التحقق من حالة الرحلات عبر المواقع الإلكترونية الرسمية، ومتابعة التحديثات التشغيلية التي يتم نشرها بشكل مستمر مع تطور الأوضاع.

تحديث بيانات الاتصال

دعت شركات الطيران المتعاملين إلى التأكد من تحديث بيانات الاتصال عبر صفحات "إدارة الحجز"، لضمان تلقي الإشعارات المتعلقة بأي تغيير أو إلغاء أو إعادة جدولة للرحلات.

إعادة الحجز دون رسوم إضافية

أوضحت البيانات الصادرة أن المسافرين المتأثرين يمكنهم إعادة الحجز على رحلات بديلة إلى الوجهة نفسها خلال فترة محددة من تاريخ السفر الأصلي دون رسوم إضافية، مع إمكانية التواصل مع شركة الطيران مباشرة أو عبر وكيل السفر بحسب طريقة الحجز.

طلب استرداد قيمة التذاكر

أتاحت شركات الطيران خيار طلب استرداد قيمة التذاكر عبر النماذج الإلكترونية المخصصة أو من خلال وكلاء السفر، للحجوزات التي تمت عبرهم.

استخدام القنوات الرسمية للتواصل

أشارت الشركات إلى أن مراكز الاتصال تشهد ضغطاً مرتفعاً نتيجة زيادة الاستفسارات، داعية المتعاملين إلى التحلي بالصبر واستخدام القنوات الرقمية الرسمية للحصول على المساعدة ومتابعة آخر المستجدات.

أولوية السلامة ومتابعة التطورات

أكدت شركات الطيران أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات تبقى الأولوية القصوى، وأن استئناف العمليات التشغيلية الكاملة سيبقى مرتبطاً بتطورات الوضع واستيفاء جميع معايير السلامة.