"العربية للطيران": استمرار تعليق الرحلات حتى الأربعاء وتشغيل محدود لبعضها وفق معايير السلامة

أعلنت العربية للطيران استمرار التعليق المؤقت لجميع رحلاتها من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الساعة 15:00 (بتوقيت دولة الإمارات) يوم الأربعاء 4 مارس 2026.

وأوضحت الشركة أنه تم كذلك تعليق الرحلات إلى لبنان والأردن وسورية والعراق حتى 5 مارس 2026.

وبيّنت أنه سيتم تشغيل عدد محدود من الرحلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك رهناً بالموافقات التشغيلية ومعايير السلامة، على أن يتم إخطار المسافرين المدرجين على الرحلات التي ستعمل مباشرة.

ودعت العربية للطيران جميع المسافرين الآخرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل الشركة، حاثةً العملاء على التحقق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات عبر موقعها الإلكتروني ومتابعة بريدهم الإلكتروني للإشعارات.

وأشارت إلى أنه في حال تم الحجز عبر قنواتها المباشرة وكانت رحلة المغادرة خلال الـ24 ساعة القادمة، فيرجى زيارة الموقع الإلكتروني لاختيار الخيارات البديلة، فيما يتعين على العملاء الذين قاموا بالحجز عبر وكلاء السفر التواصل مع وكلائهم مباشرة.

كما نصحت العملاء بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال صفحة إدارة الحجز على موقعها الإلكتروني لتلقي آخر التحديثات.

وأكدت الشركة أن فرقها تواصل متابعة تطورات الأوضاع بشكل مستمر، مشددة على أن سلامة المسافرين وأطقم العمل تبقى على رأس أولوياتها.