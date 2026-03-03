17.1 مليار درهم مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال يناير

أفاد أحدث تقرير صادر عن شركة «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط، حول الأداء العقاري السكني والتجاري في دبي، خلال العام الجاري، بأن سوق العقارات في دبي تشهد تحولاً تدريجياً من مرحلة النمو المتسارع التي اتسمت بها في السنوات الأخيرة إلى مرحلة نمو أكثر نضجاً، يقودها التركيز على الاستدامة.

وأفاد بأنه وعلى الرغم من استمرار مستويات النشاط عند معدلات قوية، فإن آخر البيانات تشير إلى تزايد الطلب القائم على الجودة عبر مختلف فئات المشترين، مع تركز ملحوظ للنشاط في الوحدات السكنية الأعلى قيمة، إلى جانب تراجع ديناميكيات العرض من الأصول التجارية المتميزة، لاسيما المكاتب من الدرجة الأولى.

وأكدت «إنجل آند فولكرز» أن سوق العقارات التجارية في دبي دخلت عام 2026 من موقع قوة، مسجلة 1446 معاملة بيع خلال يناير الماضي، بزيادة نسبتها 23.7% على أساس سنوي، مقارنة مع 1169 معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية 17.1 مليار درهم، ما يمثل زيادة سنوية بواقع 82%. وكانت المكاتب ومتاجر التجزئة من المحركات الرئيسة للنشاط، ما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول التجارية الأساسية، وثقة المستثمرين المستمرة في أسس طلب المستأجرين على المدى الطويل في الإمارة.

وأظهر قطاع المكاتب، الأداء الأبرز ضمن سوق العقارات التجارية، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 133% على أساس سنوي، فيما قفزت القيمة الإجمالية للمكاتب المبيعة بنسبة 296%، ما يعكس تزايد الإقبال على الأصول المتميزة ذات المواقع الاستراتيجية.

ومع تراجع المعروض الجاهز من مكاتب «الدرجة الأولى» في المناطق التجارية الرئيسة، باتت السوق تمنح قيمة أكبر لعناصر الجودة واليقين الاستثماري، مع تحول واضح نحو الالتزام المبكر بالمشاريع خلال مراحل التطوير. واستحوذت السوق الأولية على 41.3% من المعاملات التجارية في الفترة الأخيرة، في مؤشر على اتساع المشاركة في مشاريع البيع على المخطط، في ظل الطلب المستمر ومحدودية المعروض من الوحدات الجاهزة من الأصول المتميزة.

وفي القطاع السكني، سجلت دبي 15 ألفاً و981 معاملة بيع خلال يناير الماضي، بزيادة قدرها 20.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 13 ألفاً و152 معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة مبيعات الوحدات السكنية 55.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 55.3% على أساس سنوي، بما يؤكد استمرار تفوق نمو القيمة على نمو الحجم، ويشير إلى تحول مستمر نحو العقارات ذات القيمة العالية والمواقع المتميزة.

ويتجلى هذا الأداء القوي بشكل خاص في الفئة الأعلى قيمة في السوق، حيث سجلت دبي أكثر من 1000 معاملة عقارية، تتجاوز قيمة كل منها 10 ملايين درهم في يناير الماضي، مسجلة بذلك أحد أقوى الأشهر على الإطلاق في نشاط العقارات السكنية الفاخرة.

وجاء الطلب مدعوماً بالمجمعات السكنية الفاخرة الجديدة، مثل «ذا أويسيس» و«نخلة جبل علي» و«جميرا غولف إستيتس 2»، إضافة إلى المواقع المتميزة المعروفة مثل «نخلة جميرا» و«ند الشبا»، ما يعكس الاتساع والتنوع المتزايد في العقارات المتميزة.

وأكدت «إنجل آند فولكرز» أن السوق تواصل إظهار عمق ملحوظ عبر مختلف الفئات، مع استمرار المشاريع الجديدة كمحرك رئيس للنشاط، فيما تصدرت الشقق السكنية إجمالي حجم المعاملات. كما بقيت أساسيات سوق الإيجارات داعمة، مع ارتفاع متوسط العائد الإجمالي إلى 6.9%، ما يعزز جاذبية دبي أمام المستثمرين الباحثين عن الدخل إلى جانب الطلب من المستخدمين النهائيين.

وفي العديد من المجمعات الرئيسة، حافظت الأسعار على نمو إيجابي، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالمكاسب الاستثنائية المسجلة بين عامي 2023 و2025، وهو ما يشير إلى سوق تتجه نحو مسار أكثر استقراراً يتسم بارتفاع فترات الاحتفاظ بالأصول وزيادة التركيز على استراتيجيات الشراء بهدف السكن أو تحقيق العائد الاستثماري.

وأكد تقرير «إنجل آند فولكرز» أن سوق دبي لاتزال نشطة للغاية، مع ازدياد مستويات التمايز بين الأصول، حيث تستمر الأصول السكنية الأفضل أداء والأصول التجارية المتميزة في إظهار قوة تسعيرية وسيولة عالية وثقة من المستثمرين، مع دخول دبي مرحلة أكثر نضجاً من النمو.

جودة المعروض

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط، دانييل هادي: «تظهر سوق العقارات في دبي سمات دورة أكثر نضجاً، لاسيما مع تزايد اعتماد الطلب على جودة المعروض وندرته والأسس طويلة الأجل. وفي القطاع السكني، نشهد توسعاً مستمراً في معاملات العقارات المتميزة، إلى جانب اتخاذ قرارات أكثر انتقائية وقائمة على القيمة في جميع أنحاء السوق. أما في القطاع التجاري، فيعكس تسارع معاملات المكاتب وارتفاع قيمها انخفاضاً في عرض الوحدات من الدرجة الأولى، ما يدفع إلى تحول استراتيجي نحو سوق العقارات قيد الإنشاء، حيث تسعى الشركات والمستثمرون إلى ضمان مواقع طويلة الأجل. وتعزز هذه الديناميكيات مكانة دبي كسوق تتميز بالعمق والسيولة والمرونة على المدى الطويل».