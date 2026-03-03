الذهب يرتفع 2% مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن

​ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بنسبة 2% مع ​تصاعد وتيرة الأحداث العالمية، ما أزكى المخاوف من حالة عدم استقرار جيوسياسي واقتصادي أوسع، ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى أصول الملاذ الآمن.

وازداد الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 5384.41 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد لامس ذروة ‌بلغت 5594.82 دولاراً في 29 يناير 2026، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.9% إلى 5397.40 دولاراً.

وقال المحلل في «أكتيف تريدز»، ريكاردو إيفانجليتسا: «نشهد صعوداً في أسعار أصول ‌الملاذ الآمن، وهو ما انعكس في مكاسب الذهب، وفي خسائر ُمنيت بها الأصول المرتبطة ‌بالمخاطرة مثل الأسهم».

وشهد الذهب ارتفاعاً العام الجاري نتيجة لتصاعد الاضطرابات السياسية العالمية والشكوك الاقتصادية. ويُعزز هذا الارتفاع مكاسب الذهب التي ​بلغت 64% العام الماضي، مدفوعة بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة، وتوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأميركية.

وقال المحلل لدى «يوليوس باير»، كارستن مينكه: «الموقف لايزال غامضاً بدرجة كبيرة، ويغذي التصعيد ارتفاع الذهب والفضة، ما يدعم الأسعار، ويمنح الاستقرار للمحافظ الاستثمارية في ظل تقلبات حادة في الأسواق المالية».

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ‌1.7% إلى 95.36 دولاراً للأوقية، بعد تسجيل مكاسب شهرية في فبراير ​الماضي، وبعدما لامست أعلى مستوى في شهر في وقت سابق من الجلسة، وانخفض البلاتين 0.7% إلى 2348.65 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 0.8% إلى 1806.96 دولارات.