«بيتكوين» تسجل 5 أشهر متتالية من الخسائر

أفادت منصة «إيتورو» للتداول والاستثمار، بأن عملة «بيتكوين» أنهت شهر فبراير 2026 على انخفاض بنسبة 15%، مسجلةً بذلك خمسة أشهر متتالية من التراجع، وبانخفاض قدره 48% منذ أعلى مستوى تاريخي لها عند 126 ألفاً و500 دولار في أكتوبر 2025.

ويُعد عام 2026، المرة الأولى في تاريخ «بيتكوين» التي يُغلق فيها شهرا يناير وفبراير على تراجع متتالٍ. وفي حال أنهى مارس الجاري تداولاته على انخفاض أيضاً، فسيشكل ذلك ستة أشهر متتالية من الخسائر، وهي المرة الثانية فقط التي يحدث فيها هذا في تاريخ العملة.

وقال محلل أسواق العملات الرقمية لدى منصة «إيتورو» للتداول والاستثمار، سيمون بيترز: «بدأت (بيتكوين) شهر مارس تحت ضغط، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر. وخلال هذا الأسبوع، سنترقب، إلى جانب أي تطورات بين الولايات المتحدة وإيران، صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي، وتقرير التغير في وظائف القطاع الخاص، إضافة إلى التقرير الأهم وهو بيانات الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة».

ولفتت «إيتورو» إلى إعلان «سيتي بنك»، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، خططاً لدمج «بيتكوين» ضمن أنظمته المصرفية الأساسية، في خطوة تهدف إلى جعل العملة الرقمية «قابلة للخدمات المصرفية».

وفي المملكة المتحدة، أفادت تقارير لوكالة «بلومبيرغ» بأن بنك «باركليز» يدرس تطوير منصة قائمة على تقنية «بلوك تشين» لمعالجة مدفوعات العملات المستقرة والودائع المُرمّزة، فيما لاتزال المناقشات في مراحلها الأولية، ولم يتم الإعلان رسمياً عن أي خطط إطلاق.

وكان «باركليز» أعلن في يناير 2026 استحواذه على حصة في شركة «Ubyx» الأميركية، المتخصصة في أنظمة المقاصة للأموال الرقمية، بما في ذلك الودائع المُرمّزة والعملات المستقرة المنظمة، في أول استثمار مباشر له في شركة تركز على تقنيات العملات المستقرة.