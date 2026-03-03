منافذ بيع: جميع السلع متوافرة.. والأسعار مستقرة

أكد مسؤولون ومختصون في تجارة التجزئة أن منافذ البيع تشهد حالياً وفرة كبيرة في السلع واستقراراً في الأسعار، مع توافر مخزون استراتيجي كافٍ، واستمرار سلاسل الإمدادات لمختلف المنافذ، مشددين على أن جميع السلع الأساسية والاستهلاكية متوافرة على الرفوف دون أي نقص.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أنه تم رفع مخزون العديد من السلع قبيل شهر رمضان بكميات كبيرة، وأن الوضع التمويني مطمئن بالكامل، داعين المستهلكين إلى أساليب التسوق الرشيد.

مخزون استراتيجي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي: «إن الأوضاع التشغيلية في جميع فروع التعاونية مستقرة وتسير كالمعتاد، مع وفرة السلع وتوافر المخزون الاستراتيجي بكميات كافية تلبي احتياجات المجتمع».

وأوضح أن «جميع السلع الأساسية والاستهلاكية متوافرة على الرفوف دون أي نقص»، مشيراً إلى أن «سلاسل التوريد تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، ويتم تعزيز المخزون بشكل مستمر وفق خطط مدروسة، تضمن استقرار الإمدادات في مختلف الظروف».

ودعا الهاشمي المستهلكين إلى ضرورة التسوق بهدوء وثقة، مع وفرة المخزون الاستراتيجي، مؤكداً أن «التعاونية مستمرة في تلبية احتياجات سكان دبي دون انقطاع، والحفاظ على استقرار السوق».

وأفاد بأن «(التعاونية) تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية العمليات وعدم تأثرها بأي مستجدات»، لافتاً إلى أنه «لا توجد مؤشرات تدعو للقلق، وأن الوضع التمويني مطمئن».

عمليات التوريد

من جانبه، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية رفعت عمليات التوريد وزيادة المخزون قبيل شهر رمضان، لضمان توفير مخزون استراتيجي كافٍ لمختلف عمليات الطلب الاستهلاكي طوال الشهر، سواء من السلع الغذائية أو الاستهلاكية الأساسية وغيرها من المنتجات، بما يتيح وفرة في السلع واستقراراً في الأسعار بمختلف منافذ التعاونية».

من جهته، قال مدير المشتريات في إحدى سلاسل منافذ التجزئة، ديليب فيشال، إن «الأسواق تشهد وفرة كبيرة في مختلف السلع، مع توافر مخزون كبير، سواء لدى المنافذ أو لدى شركات التوريد، خصوصاً في ظل ما تمتاز به الأسواق المحلية من تنوع العلامات التجارية وزيادتها وتنوع مصادر التوريد، وهو ما يدعم استقرار الأسعار».

وأضاف: «من المهم أن تمارس العائلات التسوق الرشيد وعدم التهافت لتخزين السلع، لاسيما في ظل توافر جميع السلع وتوافر المخزون الكافي من مختلف السلع والذي يكفي لفترات طويلة».

وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو التجارية، يوسف علي موسليام، إن «المجموعة ملتزمة بتوفير إمدادات غذائية متواصلة واستقرار الأسعار في جميع متاجرها».

وأضاف: «جميع متاجر (المجموعة) تعمل بكامل طاقتها والمخزون كافٍ، ولدينا مستويات قوية من المخزونات في جميع متاجرنا ومراكز التوزيع، ولا يوجد أي انقطاع أو نقص في الإمدادات على الإطلاق».

وتابع: «بصفتنا لاعباً رئيساً في منظومة الأمن الغذائي بالمنطقة، فإن ضمان التوافر المستمر للمنتجات الأساسية يمثّل أولوية قصوى بالنسبة لنا. ونحن نعمل عن كثب مع الجهات المختصة وشركاء التوريد لمتابعة التطورات باستمرار والاستجابة لها بشكل استباقي».

وأشار إلى أن «قوة ومتانة شبكة التوريد في المجموعة تأتي بدعم مكاتب التوريد المنتشرة في 26 دولة حول العالم، وهو ما يوفر وضعاً مثالياً لضمان استمرار تدفق المنتجات دون انقطاع وإدارة عمليات الشراء بكفاءة، إذ تُمكّننا هذه الشبكة العالمية من ضمان الجودة واستقرار الأسعار للمستهلكين».