«اقتصادية رأس الخيمة» تكثّف جولاتها اليومية على الأسواق

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، استمرار جهودها الرقابية المكثفة لضمان عدم رفع أسعار السلع الرئيسة في أسواق الإمارة، وذلك ضمن خطتها الاستباقية لحماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق.

وأفادت الدائرة في بيان، أمس، بأن فرق الرقابة الميدانية تنفذ جولات تفتيش يومية على مختلف المنافذ التجارية ومراكز البيع، لرصد الأسعار والتحقق من التزام المنشآت القوائم السعرية المعتمدة، وعدم وجود أي زيادات غير مبررة على السلع الأساسية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر وحقوق المستهلك.

وبيّنت أن المتابعة اليومية تشمل مقارنة الأسعار بشكل مستمر، والتأكد من وضوحها للمستهلكين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي منشأة تثبت مخالفتها الأنظمة المعمول بها في الإمارة.

وأكدت أن حماية المستهلك تأتي في صدارة أولوياتها، مشددة على أن استقرار الأسعار يسهم في تعزيز الثقة بالأسواق المحلية، ويدعم البيئة الاقتصادية في الإمارة.

ودعت «اقتصادية رأس الخيمة»، المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة أو زيادات غير مبررة في الأسعار عبر قنوات التواصل الرسمية، مؤكدة أن البلاغات يتم التعامل معها بكل جدية وسرعة لضمان حماية حقوق المستهلكين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدائرة على تعزيز الشفافية في الأسواق، وترسيخ مبادئ الرقابة الفاعلة، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.