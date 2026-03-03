«الطيران المدني» تعلن بدء تشغيل رحلات استثنائية في مطارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدء تشغيل رحلات استثنائية في مطارات الدولة، بهدف مغادرة المسافرين العالقين والمتأثرين بالأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك وفق الجداول التي ستعلنها شركات الطيران للمسافرين المتأثرين والوجهات المعنية.

وأهابت الهيئة بالمسافرين المتأثرة رحلاتهم عدم التوجه للمطارات إلى حين التواصل معهم، وتبليغهم بمواعيد وتفاصيل الرحلات من قبل شركات الطيران، تفادياً للازدحام وضماناً لانسيابية الإجراءات.

وثمنت «الطيران المدني» تعاون المسافرين، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات الصادرة يُسهم بشكل رئيس في تسهيل الإجراءات وضمان انتظام الحركة التشغيلية.

وفي السياق نفسه، أعلنت «مطارات دبي»، إلى جانب شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، استئناف تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية بدءاً من مساء أمس، وذلك عبر مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المعنية دعت جميع المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار نهائياً، ما لم يتم إخطارهم، والتواصل معهم مباشرة من قبل شركة الطيران المعنية لتأكيد موعد إقلاع رحلتهم.

وأشار المكتب إلى أن «طيران الإمارات» ستمنح الأولوية لأصحاب الحجوزات المسبقة وستتواصل مع المسافرين الذين أعيدت جدولة رحلاتهم، في حين يُنصح المتعاملون مع «فلاي دبي» بتحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني «flydubai.com» قبل التوجه إلى المطار.

«طيران الإمارات»

وأعلنت «طيران الإمارات» تشغيل عدد محدود من الرحلات، بدءاً من مساء أمس، في ظل استمرار تأثير عمليات إغلاق المجال الجوي في المنطقة على الحركة الجوية.

وأوضحت الشركة أنها ستعطي الأولوية للمتعاملين الذين لديهم حجوزات مسبقة، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مباشرة مع المسافرين الذين تمت إعادة حجزهم على هذه الرحلات المحدودة، ودعت المتعاملين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتلقوا إشعاراً بذلك.

وأكدت «طيران الإمارات» أن جميع الرحلات الأخرى ستبقى معلقة حتى إشعار آخر، مع استمرار متابعة الوضع عن كثب، وتحديث جدول العمليات التشغيلية وفقاً للتطورات، على أن يتم نشر المستجدات عبر الموقع الإلكتروني والقنوات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت الشركة المتعاملين إلى التحقق من حالة رحلاتهم والاطلاع على آخر التحديثات التشغيلية عبر الموقع الشبكي للناقلة، ومراجعة بريدهم الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار، للاطلاع على أي إشعارات تتعلق بتغيير أو إلغاء الرحلات.

وأشارت إلى إمكانية إعادة الحجز إلى الوجهة الأصلية حتى 20 مارس، مع ضرورة التواصل مع وكالة السفر في حال تم الحجز من خلالها، أو التواصل مباشرة مع «طيران الإمارات» إذا تم الحجز عبرها، كما يمكن طلب استرداد قيمة التذكرة من خلال نموذج الاسترداد الإلكتروني للحجوزات المباشرة، أو عبر وكالة السفر للحجوزات غير المباشرة.

كما دعت الشركة العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات إلى التواصل مع وكلاء السفر لإعادة الحجز، أو التواصل معها مباشرة في حال الحجز المباشر، مع تأكيد ضرورة تحديث بيانات الاتصال عبر صفحة إدارة الحجوزات لتلقي آخر المستجدات.

«فلاي دبي»

من جانبها، أعلنت «فلاي دبي» أنها تشغل عدداً محدوداً من الرحلات، بدءاً من مساء أمس، مشددة على أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تبقى على رأس أولوياتها.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها تواصل العمل عن كثب مع الجهات المختصة لضمان عودة تدريجية وفعّالة للرحلات، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متغيراً وتتم مراقبته بشكل مستمر، مع تعديل جدول الرحلات وفقاً للتطورات.

ودعت «فلاي دبي» متعامليها إلى تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر صفحة «إدارة الحجز»، والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الشبكي للناقلة قبل التوجه إلى المطار.

«الاتحاد للطيران»

وفي سياق متصل، قالت شركة «الاتحاد للطيران» إنه سيستمر تعليق رحلات «الاتحاد للطيران» التجارية المجدولة من أبوظبي وإليها، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل عدد محدود من رحلات إعادة تمركز الطائرات، ورحلات الشحن، ورحلات إعادة المواطنين والمقيمين إلى بلدانهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، بعد الحصول على الموافقات التشغيلية وموافقات السلامة.

من جانبها، أعلنت «مطارات أبوظبي» استئناف العمليات التشغيلية في مطار زايد الدولي بشكل محدود اعتباراً من مساء أمس، ودعت عبر حسابها على منصة «إكس» المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار قبل التواصل مع شركات الطيران للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بمواعيد رحلاتهم. كما أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي استئنافاً محدوداً للرحلات الجوية من المطار اعتباراً من أمس، وفق جدول تشغيل محدد وبالتنسيق مع شركات الطيران والجهات المعنية، ودعت إدارة المطار المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.