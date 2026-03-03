إغلاق مؤقت لـ «ناسداك دبي» اليوم

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الإغلاق المؤقت لـ«بورصة ناسداك دبي»، وذلك في يومي الاثنين الثاني من مارس 2026، والثلاثاء 3 مارس 2026.

وتُعد «ناسداك دبي» البورصة المالية الدولية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، حيث توفر منصة للمستثمرين الإقليميين والعالميين لتداول الأسهم والمشتقات والصكوك والسندات التقليدية.

وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أنها تواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، كما تبقى على تواصل منتظم مع الجهات المحلية والإرشادات ذات الصلة.