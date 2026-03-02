فلاي دبي تشغل عدداً محدوداً من الرحلات مساء 2 مارس وتواصل تعديل جدول عملياتها

أعلنت فلاي دبي أنها ستشغل عدداً محدوداً من الرحلات مساء اليوم 2 مارس 2026، مؤكدة أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تبقى على رأس أولوياتها.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها تواصل العمل عن كثب مع الجهات المختصة لضمان عودة تدريجية وفعّالة للرحلات، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متغيّراً ويتم مراقبته بشكل مستمر، مع تعديل جدول الرحلات وفقاً للتطورات.

ودعت فلاي دبي متعامليها إلى تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر صفحة "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة الرحلة عبر موقع flydubai.com قبل التوجه إلى المطار.