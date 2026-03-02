"طيران الإمارات": تشغيل محدود للرحلات اليوم مع استمرار تأثير عمليات إغلاق المجال الجوي

أعلنت طيران الإمارات تشغيل عدد محدود من الرحلات اعتباراً من مساء اليوم 2 مارس 2026، في ظل استمرار تأثير عمليات إغلاق المجال الجوي في المنطقة على الحركة الجوية.

وأوضحت الشركة، على موقعها الشبكي، أنها ستعطي الأولوية للعملاء الذين لديهم حجوزات سابقة، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مباشرة مع المسافرين الذين تمت إعادة حجزهم على هذه الرحلات المحدودة، داعية العملاء إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتلقوا إشعاراً بذلك.

وأكدت طيران الإمارات أن جميع الرحلات الأخرى ستبقى معلقة حتى إشعار آخر، مع استمرار متابعة الوضع عن كثب وتحديث جدول العمليات التشغيلية وفقاً للتطورات، على أن يتم نشر المستجدات عبر الموقع الإلكتروني والقنوات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت الشركة العملاء إلى التحقق من حالة رحلاتهم والاطلاع على آخر التحديثات التشغيلية عبر موقع emirates.com، ومراجعة بريدهم الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار للاطلاع على أي إشعارات تتعلق بتغيير أو إلغاء الرحلات.

وأشارت إلى إمكانية إعادة الحجز إلى الوجهة الأصلية حتى 20 مارس، مع ضرورة التواصل مع وكالة السفر في حال تم الحجز من خلالها، أو التواصل مباشرة مع طيران الإمارات إذا تم الحجز عبرها. كما يمكن للعملاء طلب استرداد قيمة التذكرة من خلال نموذج الاسترداد الإلكتروني للحجوزات المباشرة، أو عبر وكالة السفر للحجوزات غير المباشرة.

كما دعت الشركة العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات إلى التواصل مع وكلاء السفر لإعادة الحجز، أو التواصل معها مباشرة في حال الحجز المباشر، مع التأكيد على ضرورة تحديث بيانات الاتصال عبر صفحة إدارة الحجوزات لتلقي آخر المستجدات.

وأعلنت طيران الإمارات كذلك أن جميع نقاط إنجاز إجراءات السفر في المدينة في دبي مغلقة مؤقتاً حتى إشعار آخر. مؤكدة أن سلامة وأمن المسافرين وأفراد طاقمها تبقى على رأس أولوياتها.