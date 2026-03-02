"الاتحاد للطيران": سيتم تشغيل رحلات خاصة مع استمرار إلغاء الرحلات التجارية

أصدرت شركة "الاتحاد للطيران"، بياناً بشأن رحلات إعادة التمركز، والإعادة إلى الوطن، والشحن، مضيفة: لا تزال جميع الرحلات التجارية المجدولة من وإلى أبوظبي ملغاة.

وذكرت الناقلة في بيانها: سيتم تشغيل بعض رحلات إعادة التمركز، ورحلات الشحن، ورحلات إعادة المسافرين إلى أوطانهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، وذلك مع الخضوع لموافقات تشغيلية صارمة ومتطلبات سلامة مشددة.

وذكرت الناقلة: تبقى السلامة أولويتنا المطلقة، ولن يتم تشغيل الخدمات إلا بعد استيفاء جميع معايير السلامة.