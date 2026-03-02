الاتحاد للطيران تُمدد تعليق رحلاتها من وإلى أبوظبي

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن استمرار تأثير إغلاق الأجواء الإقليمية على عملياتها، حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى أبوظبي حتى الساعة 14:00 بتوقيت الإمارات يوم الثلاثاء 3 مارس 2026.

ونصحت الشركة المتعاملين بالتحقق من حالة رحلتهم على الموقع الشبكي للناقلة، التأكد من أن بيانات الاتصال الخاصة بهم محدثة في الحجز.

وأضافت: يمكن للضيوف الذين يحملون تذاكر الاتحاد الصادرة في أو قبل 28 فبراير 2026، والذين كانت تواريخ سفرهم الأصلية حتى 7 مارس 2026، إعادة الحجز مجاناً على رحلات الاتحاد حتى 18 مارس 2026.

وتابعت أنه يمكن أيضاً للمتعاملين على جميع رحلات الاتحاد حتى 7 مارس طلب استرداد كامل عبر نموذج الاسترداد أو من خلال وكيل السفر، ويجب على الضيوف الذين حجزوا عبر وكلاء السفر التواصل مباشرة مع وكيلهم.

وأكدت الاتحاد للطيران أن سلامة الضيوف وطاقم الطائرة تبقى الأولوية المطلقة، وأن الخدمات ستستأنف فقط بعد استيفاء جميع معايير السلامة.