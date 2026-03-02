فلاي دبي تواصل تعليق رحلاتها من وإلى دبي

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إنه نظراً للإغلاق المؤقت للمجال الجوي في دولة الإمارات، علّقت الناقلة مؤقتاً جميع رحلاتها من وإلى دبي حتى الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) من يوم الثلاثاء 3 مارس 2026.

وأضاف المتحدث في بيان: "نقوم بمتابعة الاوضاع عن كثب، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعديل جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. وتبذل فرقنا قصارى جهدها لتوفير رعاية شاملة لجميع مسافرينا المتأثرين".

وبين أن "سلامة ركابنا وطاقمنا تبقى أولويتنا القصوى. نتلقى حالياً عدداً كبيراً من المكالمات، ونُقدّر صبر عملائنا الكرام بينما تعمل فرقنا على تقديم المساعدة للجميع بأسرع وقت ممكن".

وتابع: ننصح العملاء الذين حجزوا رحلاتهم خلال الـ 72 ساعة القادمة بإعادة الحجز على رحلة بديلة إلى الوجهة نفسها، أو إلى وجهة أخرى داخل الدولة نفسها، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ السفر الأصلي، مع التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة صفحة "إدارة حجزك".