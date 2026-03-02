"طيران الإمارات" تمدد تعليق الرحلات حتى الساعة 15:00 الثلاثاء 3 مارس

أعلنت طيران الإمارات استمرار تعليق جميع عملياتها الجوية من وإلى دبي بشكل مؤقت حتى الساعة 15:00 بتوقيت دولة الإمارات يوم الثلاثاء 3 مارس، وذلك نتيجة إغلاق عدد من المجالات الجوية في المنطقة.

وأوضحت الناقلة أن الوضع لا يزال متغيراً ويخضع للتقييم المستمر، داعية المسافرين إلى متابعة آخر التحديثات التشغيلية عبر موقعها الإلكتروني والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار، للاطلاع على أي تغييرات أو إلغاءات قد تطال رحلاتهم.

وأكدت الشركة أن المسافرين الذين لديهم حجوزات سفر قبل أو في 5 مارس يمكنهم إعادة الحجز على رحلات بديلة للسفر حتى 20 مارس، أو طلب استرداد قيمة التذاكر وفق آلية الحجز، سواء عبر الموقع مباشرة أو من خلال وكالات السفر.

كما طلبت طيران الإمارات من المتعاملين المتأثرين بإلغاء الرحلات التواصل مع وكالات السفر الخاصة بهم لإعادة الحجز، أو التواصل مع الشركة مباشرة في حال تم الحجز عبرها.

وأشارت الناقلة إلى إغلاق جميع نقاط إنهاء إجراءات السفر داخل المدينة في دبي مؤقتاً حتى إشعار آخر، مؤكدة أنها تواصل متابعة التطورات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت الناقلة أن سلامة وأمن المسافرين وأفراد الطاقم تبقى على رأس أولوياتها.