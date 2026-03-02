مجتمعات واجهات دبي البحرية تسجل قفزات كبيرة في المبيعات خلال 2025

سجلت المجتمعات السكنية المطلة على الواجهات البحرية في دبي خلال العام 2025 أداءً استثنائياً، بعدما قفزت مبيعاتها بنسبة 40.3% على أساس سنوي، في مؤشر واضح على استمرار تدفق رؤوس الأموال، واستقطاب أصحاب الثروات العالية نحو الأصول العقارية الساحلية ذات الجودة العالية.

وسجل معظم المناطق المطلة على الواجهات البحرية، نسب نمو عالية وقفزات كبيرة في المبيعات، كما في «لامير»، و«نخلة جبل علي»، و«جزر دبي»، و«مدينة دبي الملاحية»، في وقت تصدرت فيه الوجهات فائقة الفخامة المشهد السعري من حيث سعر القدم المربعة، نظراً للمعروض المحدود والطلب الانتقائي المرتفع.

وبحسب بيانات خاصة أعدتها شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط» لـ«الإمارات اليوم»، فقد بلغت قيمة المبيعات في المجتمعات المطلة على الواجهات البحرية بدبي خلال العام 2025، نحو 97.233 مليار درهم، مقارنة بـ69.311 مليار درهم في العام 2024، ما يعزز مكانة الواجهات البحرية كأحد أبرز محركات النمو في السوق العقارية بالإمارة.

المبيعات والمعاملات

وشمل الرصد 12 منطقة، هي: «جزيرة بلوواترز»، و«مرسى خور دبي»، و«دبي هاربر»، و«جزر دبي»، و«مدينة دبي الملاحية»، و«جزيرة جميرا باي»، و«جزيرة جميرا»، و«لا مير»، و«نخلة جبل علي»، و«نخلة جميرا»، و«لؤلؤة جميرا»، و«جزر العالم».

وأظهرت البيانات نمو عدد المعاملات خلال العام الماضي بنسبة 33.98% على أساس سنوي، بعدما سجلت 17 ألفاً و328 معاملة، مقارنة مع 12 ألفاً و933 معاملة خلال العام 2024.

أما من حيث قيمة المبيعات في العام 2025، فقد تصدرت «نخلة جميرا» القائمة بـ19.216 مليار درهم، تلتها «نخلة جبل علي» بقيمة 15.255 مليار درهم، محققة قفزة كبيرة مقارنة بـ5.360 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالتوازي مع ارتفاع عدد المعاملات من 210 معاملات إلى 729 صفقة، ما يؤكد الزخم القوي في المشروعات العقارية الجديدة.

بدورها، حلت «جزر دبي» في المركز الثالث بقيمة مبيعات بلغت 14.366 مليار درهم، ومرتفعة بشكل ملحوظ عن 9.499 مليارات درهم في العام 2024، مع نمو في عدد المعاملات من 1700 معاملة إلى 4357 معاملة، ما يعكس نشاطاً مكثفاً في المبيعات على المخطط، تلتها «مدينة دبي الملاحية» بقيمة 13.111 مليار درهم مقارنة بـ5.818 مليارات درهم في العام 2024، مدفوعة بارتفاع عدد المعاملات إلى 4504 معاملات.

من جهتها، سجلت منطقة «دبي هاربر» مبيعات بقيمة 11.385 مليار درهم، بزيادة ملحوظة على القيمة التي سجلتها في العام السابق والتي بلغت 9.787 مليارات درهم، رغم استقرار عدد المعاملات عند نحو 1600 معاملة.

وسجلت منطقة «لا مير» واحدة من أعلى نسب النمو، إذ قفزت قيمة المبيعات إلى 6.166 مليارات درهم مقارنة بـ969 مليون درهم فقط في 2024، مع ارتفاع عدد الصفقات من 199 معاملة إلى 350 معاملة.

أما مبيعات جزيرة «جميرا باي» فسجلت نحو 2.029 مليار درهم عبر 30 صفقة، مقابل 2.496 مليار درهم عبر 55 صفقة في العام 2024، كما سجلت «جزر جميرا» نمواً في القيمة إلى 2.352 مليار درهم.

وشهدت «لؤلؤة جميرا» ارتفاعاً في القيمة إلى 358 مليون درهم، مقابل 140 مليون درهم في العام 2024، بينما تراجعت مبيعات «جزر العالم» إلى 792 مليون درهم مقارنة بـ918 مليون درهم في العام 2024، مع انخفاض في عدد المعاملات.

سعر القدم المربعة

إلى ذلك، أظهرت البيانات، أن متوسط أسعار القدم المربعة سجل خلال العام 2025 تبايناً واضحاً بين المجمعات السكنية المطلة على الواجهة البحرية، مع استمرار تصدر الوجهات فائقة الفخامة للمشهد السعري.

وجاءت جزيرة «جميرا باي» في صدارة المناطق، من حيث أعلى متوسط سعر للقدم المربعة، مسجلة 10 آلاف و974 درهماً، بفارق كبير عن أقرب المناطق المنافسة، ما يعكس طبيعتها كوجهة فائقة الفخامة ذات معروض محدود وطلب انتقائي مرتفع.

وحلت جزيرة «بلوواترز» في المرتبة الثانية، بمتوسط سعري بلغ 4975 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة «لا مير» بمتوسط 4291 درهماً للقدم المربعة، ثم «جزر جميرا» التي سجلت متوسطاً سعرياً بلغ 4210 دراهم، و«دبي هاربر» بمتوسط 4173 درهماً، وهي مناطق تعكس تركّز الطلب في المجمعات الحديثة ذات الإطلالات البحرية المباشرة والمواصفات عالية الجودة.

أما «جزر العالم»، فسجلت متوسطاً سعرياً بلغ 4023 درهماً للقدم المربعة، تلتها «نخلة جميرا» عند 3979 درهماً، ثم «لؤلؤة جميرا» بمتوسط سعري بلغ 3778 درهماً، ما يؤكد استمرار قوة الوجهات الراسخة مع استقرارها ضمن نطاق سعري مرتفع.

بدورها، سجلت كل من «مدينة دبي الملاحية» متوسطاً سعرياً بلغ 2983 درهماً للقدم المربعة، و«نخلة جبل علي» 2854 درهماً، و«مرسى خور دبي» 2450 درهماً، و«جزر دبي» 2446 درهماً للقدم المربعة.

تحول واضح

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، دانييل هادي، إن «بيانات عام 2025 تعكس تحولاً واضحاً في توجه رؤوس الأموال نحو المجمعات الجديدة المطلة على الواجهة البحرية ومشاريع إعادة التطوير، مقابل استقرار المناطق الرئيسة المعروفة».

وأضاف هادي، لـ«الإمارات اليوم» أن «هذا التحول يعكس قراءة استثمارية بعيدة المدى للسوق العقاري في دبي»، لافتاً إلى أن «النمو المسجل يعكس زخماً متزايداً في مبيعات العقارات الفاخرة على الخريطة، إذ لعبت دوراً محورياً في دفع أحجام الصفقات إلى مستويات قياسية، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار، ما يؤكد تنامي ثقة المستثمرين بالمشاريع الجديدة والمجتمعات المتكاملة».

وأشار إلى أن أعلى معدلات النمو تركز في «نخلة جبل علي» التي سجلت زيادة بنسبة 247% في عدد المعاملات، و185% في القيمة، تلتها «جزر دبي» بارتفاع نسبته 156% في عدد المعاملات، و51% في القيمة، ثم «مدينة دبي الملاحية» بزيادة نسبتها 52% في عدد المعاملات و125% في القيمة، إلى جانب «لا مير» التي حققت نمواً لافتاً بنسبة 536% في القيمة.

وأكد هادي أن هذه المؤشرات تعكس زخماً قوياً في الوحدات «قيد الإنشاء»، مدعوماً بارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين.

وتابع: «أسواق العقارات الفاخرة الراسخة تُظهر مؤشرات استقرار عند مستويات سعرية مرتفعة، وليس تراجعاً فعلياً»، لافتاً إلى أن «نخلة جميرا» سجلت انخفاضاً بنسبة 7% في عدد المعاملات وتراجعاً طفيفاً بنسبة 1% في القيمة، فيما شهدت جزيرة «بلوواترز» انخفاضاً بنسبة 9% في عدد المعاملات والقيمة.

وأشار إلى أن «الوجهات فائقة الفخامة، مثل جزيرة (جميرا باي) و(جزر العالم)، شهدت تقلبات سعرية نتيجة عدد المعاملات، وهو أمر طبيعي في المجمعات السكنية فائقة الفخامة ذات المعروض المحدود».

وأوضح أن «البيانات تعكس سوقاً صحية ومتوازنة، يتجه فيها رأس المال نحو المجمعات السكنية المتكاملة الجديدة المطلة على الواجهة البحرية، مدفوعةً بنشاط قوي في المبيعات على المخطط، ما أسهم في تعزيز أحجام المبيعات ودعم نمو الأسعار في هذه المجتمعات الناشئة».

10974 درهماً سعر القدم المربعة في «جميرا باي» متصدرة واجهات دبي البحرية في 2025.

• 40.3 % نمواً في مبيعات المجتمعات المطلة على الواجهات البحرية في دبي خلال 2025.