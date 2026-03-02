الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً لصيانة وإصلاح الطائرات

واصلت دولة الإمارات تعزيز موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات «MRO»، مستفيدة من مكانتها كسوق طيران رئيس، واحتضانها أساطيل كبيرة ومتنامية تديرها ناقلات وطنية تحظى بحضور دولي واسع.

وتعد الإمارات من أكبر أسواق الطيران في المنطقة، في ظل الدور المحوري الذي تؤديه شركات وطنية كبرى، مثل «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران»، التي تدير مجتمعة مئات الطائرات الحديثة، وتخدم عشرات الملايين من المسافرين سنوياً، ما يولد طلباً مستداماً ومتنامياً على خدمات الصيانة والإصلاح والتحديث داخل الدولة.

ولا تقتصر مكانة الإمارات على بعدها المحلي والإقليمي في عالم صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بل رسخت موقعها وجهة عالمية متكاملة لهذه الصناعة، إذ تستقطب شركات الطيران ومزودي الخدمات من القارات المختلفة، وتصدر خدماتها الفنية والهندسية إلى الأسواق العالمية.

وشهد عام 2025 تطورات بارزة عززت مكانة الدولة في هذا القطاع، إذ استقطبت مناطق متخصصة مثل دبي الجنوب، ومشروع محمد بن راشد للطيران، شركات إقليمية ودولية متخصصة في خدمات الصيانة والدعم الفني ومعدات الطائرات، مع توسع في إنشاء الحظائر الحديثة ومرافق الصيانة الثقيلة.

ووقع مشروع محمد بن راشد للطيران، خلال 2025، اتفاقات استراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية، من بينها مجموعة «أفيا سوليوشنز» أكبر مزوّد عالمي لخدمات الطائرات والطواقم والصيانة والتأمين، و«أثيريون أيروسبيس»، و«UUDS»، ومجموعة طارق الفطيم، والبرج القابضة، كما شهد العام افتتاح مرافق جديدة لشركات مثل «ساتيس» و«تيم أيروسبيس» و«RH Aero»، إلى جانب إعلان «جي إي أيروسبيس» وضع حجر الأساس لمنشأة مخصصة لخدمات الصيانة والدعم الفني للطائرات ضمن المشروع.

وأعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، إطلاق مرافق جديدة، من أبرزها «مجمّع خدمات صيانة الطائرات» و«بوليفارد الطيران الخاص»، وهي وجهة تهدف إلى استقطاب أبرز شركات الطيران العالمية وعلامات التجزئة الفاخرة.

ووفق تقرير صادر عن «بلو ويف للاستشارات BlueWeave Consulting»، بلغت قيمة سوق صيانة وإصلاح الطائرات في دولة الإمارات نحو 3.06 مليارات دولار في عام 2025، مع توقعات بنمو سنوي مركب يقارب 5.09% ليصل إلى نحو 4.33 مليارات دولار بحلول عام 2032، مدفوعاً بتوسع الأساطيل وزيادة حركة الطيران التجاري.

وأشار تقرير صادر عن «غراند فيو للأبحاث Grand View Research» إلى أن الإمارات استحوذت على نحو 2.8% من إيرادات السوق العالمية لصيانة وإصلاح الطائرات في عام 2024، مع توقعات بتعزيز حصتها الإقليمية خلال السنوات المقبلة، ويقدر حجم السوق العالمية لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بنحو 90 مليار دولار وفق العديد من الأبحاث المتخصصة.