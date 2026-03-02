«سياحة عجمان» توقّع مذكرة تفاهم لدعم التنمية المستدامة

وقّعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان مذكرة تفاهم مع «كلية هورايزن الجامعية»، بهدف تطوير التعاون المشترك في المجالات التعليمية والسياحية والثقافية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما يدعم التنمية المستدامة، ويرتقي بقدرات الكوادر الوطنية في الإمارة، انطلاقاً من حرصها على بناء شراكات هادفة مع المؤسسات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، ووقّع المذكرة كل من مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، محمود خليل الهاشمي، ورئيس كلية هورايزن الجامعية، الأستاذ الدكتور محمد انعيرات، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وتهدف الشراكة إلى دعم التكامل المؤسسي بين الجهتين من خلال تطوير برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة.