11.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال شهرين

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 11 ألفاً و983 حساباً جديداً للمستثمرين، خلال أول شهرين من العام الجاري، وذلك بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية ومكاسب الشركات والمؤسسات القيادية، ما أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير، و5644 حساباً في فبراير الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة خلال فترة الرصد، بإجمالي 4559 حساباً، تلتها «الرمز كابيتال» بـ2364 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ1310 حسابات، ومن ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ1180 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» بـ763 حساباً.

في سياق متصل، نفّذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي أكثر من 1.27 مليون صفقة، خلال الفترة منذ بداية يناير حتى نهاية فبراير 2025، على 21.43 مليار سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 71.54 مليار درهم.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الكبرى من قيمة تداولات شركات الوساطة خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة 22.92% تعادل 16.4 مليار درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بنسبة 11.83% تقدر بنحو 8.46 مليارات درهم، ومن ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 11.41%، توازي 8.16 مليارات درهم، تلتها «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بنحو 7.08 مليارات درهم ما نسبته 9.9%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 4.15 مليارات درهم، وبنسبة 5.8%، و«بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية (صانع السوق) بنحو 3.95 مليارات درهم وبنسبة 5.53%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، خلال فبراير الماضي، 5644 حساباً جديداً، وبلغت القيم المتداولة 40.54 مليار درهم، من خلال التداول على 11.17 مليار سهم، عبر تنفيذ 685.83 ألف صفقة.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الكبرى من قيمة تداولات شركات الوساطة، خلال فبراير الماضي بنسبة 23.38%، تعادل 9.47 مليارات درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بنحو 5.76 مليارات درهم، وبنسبة 14.21%، ومن ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 4.53 مليارات درهم ما نسبته 11.18%، تلتها «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بحصة 9.76%، توازي 3.95 مليارات درهم، وخامساً حلت «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية (صانع السوق) بنحو 2.26 مليار درهم، ما نسبته 5.59%.

يُذكر أن المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع، منذ بداية العام حتى نهاية جلسة الجمعة الماضي (آخر جلسات التداول في فبراير 2026)، بنسبة 7.55%، ليغلق التعاملات عند مستوى 6503.5 نقاط.

