37.75 درهماً ارتفاعاً في سعر غرام الذهب خلال 3 أسابيع

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة بنهاية الأسبوع الماضي بقيم بين 12.25 و20.75 درهماً للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما تأتي تلك الارتفاعات للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إجمالي الزيادات السعرية للمعدن الأصفر خلال ثلاثة أسابيع إلى 37.75 درهماً.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تسجيل أسعار الذهب لمعدلات ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة فرض حالة من الترقب في الأسواق وبطئاً في الطلب على مبيعات المشغولات والسبائك، مع تأجيل بعض المتعاملين عمليات الشراء حتى عودة الأسعار للتراجع خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 636 درهماً، بارتفاع قيمته 20.75 درهماً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 589 درهماً، بزيادة 19.25 درهماً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 564.75 درهماً، بارتفاع بلغ 18.5 درهماً. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 484 درهماً، وبزيادة بلغت 15.75 درهماً. وبلغ سعر عيار 14 قيراطاً 377.5 درهماً، بارتفاع وصل 12.25 درهماً.

من جهته، قال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «أسعار الذهب سجلت ارتفاعات كبيرة تحت ضغوط متغيرات الاقتصادات والأسواق الدولية الأخيرة، وهو ما أسهم في سيطرة حالة من الترقب في الأسواق مع تأجيل معظم المتعاملين قرارات الشراء سواء المشغولات أو السبائك خلال الفترة الحالية، أملاً في عودة أسعار المعدن الأصفر للتراجع خلال الفترات المقبلة».

وأشار إلى أن «بعض المتعاملين يقبلون على إتمام عمليات شراء حذرة بمعدلات محدودة، لمنتجات من العملات والسبائك بأوزان صغيرة، وتأجيل عمليات الشراء للأوزان الكبيرة خلال فترات تراجع الأسعار».

وقال مدير المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجي باليك، إن «مظاهر الترقب والحذر تسيطر على الأسواق خلال الفترة الحالية، وذلك بدعم الارتفاعات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة».

وأشار إلى أن «مبيعات المشغولات والسبائك تشهد بطئاً في الطلب خلال الفترة الحالية، مع تأجيل معظم المتعاملين الشراء لحين عودة الأسعار للتراجع خلال الفترات المقبلة».

من جهته، قال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «معظم المتعاملين يفضلون الانتظار خلال الفترة الحالية وترقب عودة الأسعار للتراجع مرة أخرى، خصوصاً أن أسعار المعدن الأصفر سجلت ارتفاعات لثلاثة أسابيع متتالية، وكانت الأكبر في قيمتها خلال الأسبوع الأخير بدعم الاضطرابات الدولية».

وأشار إلى أن «بعض المتعاملين يجرون عمليات شراء حذرة ومحدودة لسبائك بأوزان صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى بعض عمليات الشراء للمشغولات الصغيرة من قبل السائحين الذين يشترون تلك المنتجات كهدايا تذكارية خلال زيارتهم أسواق الدولة».

