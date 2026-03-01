إغلاق سوقي "أبوظبي للاوراق المالية" و "دبي المالي" لمدة يومين

أعلنت هيئة سوق المال إغلاق أسواق رأس المال في الدولة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي)، غداً الإثنين الموافق 2 مارس وبعد غدٍ الثلاثاء 3 مارس، وذلك تنفيذاً للمهام الرقابية والتنظيمية للهيئة، وعملاً بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، وتقييم الأوضاع بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية على ضوء التطورات والمستجدات.

وتهيب الهيئة بكافة المعنيين متابعة القنوات الرسمية الخاصة بهيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي للاطلاع على أي مستجدات لاحقة.