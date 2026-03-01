«سياحة أبوظبي» تطلب من الفنادق تمديد إقامة النزلاء المتعذر سفرهم

وجهت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تعميماً إلى مديري المنشآت الفندقية بشأن تمديد إقامة النزلاء الذين تعذر سفرهم بسبب الظروف الراهنة.

وأوضحت الدائرة، في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن القرار يأتي بناءً على القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وما نص عليه من مهام واختصاصات لتحقيق التنمية السياحية في الإمارة.

ودعت الدائرة المنشآت الفندقية إلى تمديد فترة إقامة النزلاء الذين حان موعد مغادرتهم لكنهم غير قادرين على السفر لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك إلى حين تمكنهم من المغادرة.

وأكدت أنه ستتم تغطية تكاليف فترة التمديد من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.