«الاقتصاد والسياحة» في دبي: تمديد إقامة النزلاء المتأثرين بتعليق الرحلات

وجهت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تعميماً مهماً إلى مديري المنشآت الفندقية في دبي، بشأن تمديد إقامة النزلاء المتأثرين بتعليق، أو تأجيل، أو تأخر الرحلات الجوية، نتيجة الظروف الاستثنائية الحالية.

وأوضحت الدائرة، في التعميم الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الخطوة تأتي تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للزوار الدوليين، داعية المنشآت الفندقية إلى التعاون لضمان إتاحة تمديد إقامة النزلاء الذين تعذر عليهم المغادرة بسبب هذه الظروف، وذلك وفقاً لشروط الحجز الأصلي نفسه.

وأكدت الدائرة أهمية عدم إخلاء أي نزيل في ظل الظروف الحالية، في حال عدم تمكنه من دفع تكلفة تمديد الإقامة، مشددة على ضرورة إبلاغها في أقرب وقت ممكن عند مواجهة مثل هذه الحالات، مع تزويدها بعدد من المعلومات، تشمل مدة الإقامة الأصلية للنزيل، وفترة التمديد، إضافة إلى أي تحديات أو ملاحظات ذات صلة.