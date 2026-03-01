"طيران الإمارات": التعليق المؤقت للرحلات يستمر حتى الإثنين 2 مارس

قالت "طيران الإمارات"، إنه نظراً لعمليات إغلاق المجال الجوي في المنطقة، علّقت الناقلة جميع عملياتها من وإلى دبي مؤقتاً حتى الساعة 15:00 (بتوقيت دولة الإمارات) يوم الإثنين 2 مارس.

وأضافت الناقلة على موقعها الشبكي: نحث جميع العملاء على التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، على العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات التواصل مع وكالة السفر الخاصة بهم لإعادة الحجز. وإذا تم الحجز مباشرة مع طيران الإمارات، فيُرجى التواصل مع الناقلة.

وأوضحت أنه بالنسبة للمتعاملين الذين لديهم حجوزات للسفر خلال الـ 72 ساعة القادمة، تتوفر أمامكم الخيارات التالية:

• إعادة الحجز على رحلة بديلة: يمكنكم إعادة الحجز إلى وجهتكم الأصلية خلال مدة تصل إلى 20 يوم من تاريخ سفركم الأصلي. إذا تم الحجز عبر وكالة سفر، يُرجى التواصل معهم مباشرة. أما إذا تم الحجز مباشرة مع طيران الإمارات، فيُرجى التواصل معنا.

• طلب استرداد قيمة التذكرة: يمكنكم طلب استرداد قيمة التذكرة من خلال تعبئة نموذج الاسترداد الإلكتروني إذا تم الحجز مباشرة مع طيران الإمارات. أما إذا تم الحجز عبر وكالة سفر، فيُرجى التواصل معهم للحصول على المساعدة.