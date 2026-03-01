"فلاي دبي" تمدد تعليق رحلاتها حتى الساعة 15:00 من يوم الإثنين

قال متحدث "باسم فلاي دبي" إنه نظرًا للتطورات الجارية في المنطقة، علّقت الناقلة جميع الرحلات من وإلى دبي حتى الساعة 15:00 (بتوقيت دولة الإمارات) من يوم الإثنين 2 مارس 2026.

وأضاف المتحدث فيي بيان: "نتابع تطور الأوضاع و نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك".

وتابع: "تعمل فرقنا على تنفيذ إجراءات رعاية شاملة لجميع العملاء المتأثرين. وتظل سلامة مسافرينا وأفراد طاقمنا على رأس أولوياتنا. نعتذر عن أي إزعاج قد يلحق بجدول سفر عملائنا".