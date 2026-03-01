"فلاي دبي" تمدد تعليق رحلاتها حتى الساعة 15:00 من يوم الإثنين
قال متحدث "باسم فلاي دبي" إنه نظرًا للتطورات الجارية في المنطقة، علّقت الناقلة جميع الرحلات من وإلى دبي حتى الساعة 15:00 (بتوقيت دولة الإمارات) من يوم الإثنين 2 مارس 2026.
وأضاف المتحدث فيي بيان: "نتابع تطور الأوضاع و نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك".
وتابع: "تعمل فرقنا على تنفيذ إجراءات رعاية شاملة لجميع العملاء المتأثرين. وتظل سلامة مسافرينا وأفراد طاقمنا على رأس أولوياتنا. نعتذر عن أي إزعاج قد يلحق بجدول سفر عملائنا".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news