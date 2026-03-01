"العربية للطيران" تُعلق رحلاتها مؤقتاً حتى الثالثة عصر الإثنين 2 مارس

قالت "العربية للطيران" إنه نظرًا لاستمرار إغلاق المجال الجوي ، تم تعليق جميع رحلات العربية للطيران من وإلى دولة الإمارات بشكل مؤقت وحتى الساعة 15:00 (بتوقيت دولة الإمارات) يوم الإثنين 02 مارس.

وأكدت أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق الرحلات إلى لبنان والأردن وسورية والعراق حتى 03 مارس.

• سيتم إخطار المسافرين الذين لديهم رحلات مجدولة خلال الساعات الـ 24 القادمة مباشرة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية بشأن الخيارات البديلة.

• ننصح المسافرين الذين قاموا بالحجز من خلال وكلاء السفر بالتواصل مع وكلائهم مباشرة.

• نحث العملاء على التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة صفحة إدارة الحجز على موقعنا الإلكتروني لتلقي آخر التحديثات.

• نحث جميع العملاء على التحقق من حالة رحلاتهم من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني.

وذكرت أنه للاطلاع على آخر التحديثات ومزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو متابعة قنواتنا الرسمية.

تواصل فرقنا متابعة تطورات الأوضاع بشكل مستمر، وتبقى سلامة مسافرينا وأطقمنا على رأس أولوياتنا.