"طيران الإمارات" تتيح خيارين للمسافرين المتأثرين بتعليق الرحلات

أعلنت طيران الإمارات إتاحة خيارين أمام المتعاملين المتأثرين بتعليق الرحلات، وذلك عقب تعليق جميع عملياتها من وإلى دبي مؤقتاً حتى الساعة 15:00 (بتوقيت دولة الإمارات) يوم الأحد 1 مارس، نتيجة إغلاق المجال الجوي في المنطقة.

وقالت الناقلة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه بالنسبة للمتعاملين الذين لديهم حجوزات للسفر خلال الـ 72 ساعة القادمة، تتوفر أمامكم الخيارات التالية:

1. إعادة الحجز على رحلة بديلة: يمكنكم إعادة الحجز إلى وجهتكم الأصلية خلال مدة تصل إلى 10 أيام من تاريخ سفركم الأصلي. إذا تم الحجز عبر وكالة سفر، يُرجى التواصل معهم مباشرة. أما إذا تم الحجز مباشرة مع طيران الإمارات، فيُرجى التواصل معنا.

2. طلب استرداد قيمة التذكرة: يمكنكم طلب استرداد قيمة التذكرة من خلال تعبئة نموذج الاسترداد الإلكتروني إذا تم الحجز مباشرة مع طيران الإمارات. أما إذا تم الحجز عبر وكالة سفر، فيُرجى التواصل معهم للحصول على المساعدة.

وأضافت الناقلة: نحث جميع العملاء على التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، وعلى العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات التواصل مع وكالة السفر الخاصة بهم لإعادة الحجز. وإذا تم الحجز مباشرة مع طيران الإمارات، فيُرجى التواصل مع الناقلة.