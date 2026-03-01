"فلاي دبي": إرشادات ونصائح للمسافرين الذين لديهم حجوزات خلال الـ 72 ساعة القادمة

قدمت شركة "فلاي دبي" مجموعة من النصائح للمتعاملين الذين لديهم حجوزات للسفر خلال الـ 72 ساعة القادمة وتشمل:

• إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى الوجهة نفسها، أو إلى وجهة مختلفة ضمن الدولة نفسها، خلال مدة تصل إلى 10 أيام من تاريخ السفر الأصلي.

• التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة صفحة " إدارة الحجز".

• الاستمرار في التحقق من حالة الرحلة عبر موقع flydubai.com للحصول على أحدث المعلومات قبل التوجه إلى المطار.

• التواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45، أو زيارة متجر فلاي دبي للسفر، أو التواصل مع وكيل السفر المعني للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذكرة.

وقالت الشركة صباح اليوم إن جميع الرحلات من وإلى دبي تبقى معلقة حتى الساعة 15:00 (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) يوم الأحد 01 مارس 2026.