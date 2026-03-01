فلاي دبي جميع الرحلات معلقة حتى الساعة 15:00 اليوم

قال متحدث باسم فلاي دبي إنه نظرًا للتطورات الجارية في المنطقة، علّقت فلاي دبي جميع الرحلات من وإلى دبي حتى الساعة 15:00 (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) يوم الأحد 01 مارس 2026.



وأضاف المتحدث في بيان صباح اليوم: نتابع تطور الأوضاع ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك.

وتابع: تعمل فرقنا على تنفيذ إجراءات رعاية شاملة لجميع العملاء المتأثرين. وتظل سلامة مسافرينا وأفراد طاقمنا على رأس أولوياتنا.