تبدأ من 2800 درهم.. شركات طيران تطرح عروض عطلات لعيد الفطر

طرحت شركات طيران ووكالات سياحة وسفر باقات لقضاء عطلة عيد الفطر، تتركز في الوجهات القريبة نسبياً، وتبدأ أسعارها من نحو 2800 درهم للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ شاملة تذكرة السفر والإقامة الفندقية.

وقال مديران في شركتين للسياحة والسفر، إن العروض المعلنة مشروطة، منها فترة الحجز والسفر، إضافة إلى فئات معينة للغرف، لافتين إلى أن هذه الأسعار ابتدائية، وقد يرتفع السعر حسب نوع المقعد، والوقت، وتاريخ الحجز، أو الطلب على الرحلة وبشكل تدريجي، أي كلما ازدادت الحجوزات، ارتفعت الأسعار.

عطلة العيد

وتفصيلاً، طرحت شركات طيران ووكالات سياحة وسفر عروضاً لقضاء عطلة العيد في وجهات دولية، وتسري تلك العروض على الرحلات للحجز قبل الأسبوع الأول من مارس الجاري، وللسفر بين 19 و24 مارس 2026، بالتزامن مع عطلة العيد.

ووفقاً للعروض، تبدأ أسعار باقات العطلات من نحو 2800 درهم إلى المحطات القريبة نسبياً في شرق أوروبا وغرب آسيا لمدة ثلاث ليالٍ، بما في ذلك تذاكر الطيران والإقامة الفندقية.

وتبدأ أسعار العروض إلى العاصمة الأرمينية يريفان، من نحو 2800 درهم للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ، والعاصمة الآذرية باكو، من 2900 درهم، فيما تبدأ أسعار العروض إلى وجهة كرابي في تايلاند من 3000 درهم.

أما أسعار الباقات لشخص واحد للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ إلى مدينة تبليسي فتبدأ من 3100 درهم، ومن 3200 إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، ومن 3400 درهم إلى عاصمة قيرغيزستان، بيشكيك، ونحو 3400 درهم إلى زنجبار، وإلى بودابست من 3600 درهم.

ويتركز جزء كبير من العروض الخاصة بعيد الفطر لعام 2026 في الوجهات السياحية القريبة نسبياً من السوق المحلية، وتصل في الغالب إلى ثلاث ليالٍ. وبحسب العروض، فإن جميع الباقات المذكورة تشمل تذاكر الطيران على الدرجة السياحية، والإقامة في فنادق متوسطة من فئتي ثلاث وأربع نجوم لمدة ثلاث ليالٍ، فيما تتباين الأسعار بحسب الوجهات المختارة، وتخضع للتوافر، ووفقاً لفئة الفندق.

وتتيح بعض الباقات إلى جانب تذاكر الطيران والغرف الفندقية، خدمات النقل من المطار وإليه، فيما تسمح باقات أخرى للمتعاملين ترقية على الغرف الفندقية، وإضافة جولات سياحية وغير ذلك من الأنشطة مقابل مبلغ إضافي.

الحركة السياحية

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس»، في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور، إن «موسم العيد يشكل فرصة مهمة لشركات الطيران ووكالات السفر لتعزيز الحركة السياحية، ويعد جزءاً من استراتيجية لتحقيق معدلات إشغال قوية على الرحلات والفنادق خلال هذه الفترة».

وأضاف منصور، أن «العروض غالباً ما تكون مشروطة، منها فترة الحجز والسفر، وتوافر الرحلات والفنادق، بإضافة إلى فئات معينة للغرف».

وأكد أن مسألة التوقيت الحاسم للحجز، تعتبر من أهم شروط هذه العروض، حيث إن شركات الطيران ووكالات السفر تشترط حجز الرحلات قبل موعد محدد لضمان السعر المعلن، والاستفادة من المقاعد والفنادق المخصصة للعروض.

ولفت إلى أن التوافر يكون محدوداً في الغالب، ما يجعل الحجز الفوري ضرورة لأي مسافر يرغب في الاستفادة من هذه العروض.

وبيّن أن بعض العروض توفر خدمات إضافية، مثل النقل من وإلى المطار، أو إمكانية ترقية الغرف الفندقية، أو إضافة جولات سياحية، لكنها غالباً تكون اختيارية، ومقابل رسوم إضافية.

وأوضح أن هذا النوع من المرونة يمكّن المسافرين من تكييف رحلاتهم وفق احتياجاتهم وميزانيتهم.

ونصح الراغبين في السفر خلال العيد بالتحقق من شروط الإلغاء والتعديل قبل الحجز، ومقارنة العروض المتاحة، إلى جانب الاهتمام بمستوى الفندق والخدمات المرفقة، لاختيار العرض الذي يوفر أفضل قيمة مقابل المال.

أسعار ابتدائية

من جانبه، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن «هذه الأسعار التي أعلنت عنها شركات الطيران ووكالات السفر أسعار ابتدائية، وقد يرتفع السعر حسب نوع المقعد، والوقت، وتاريخ الحجز، أو الطلب على الرحلة».

وأضاف: «على سبيل المثال، قد تكون هذه الأسعار متوافرة لعدد محدود جداً من المقاعد على الرحلة الواحدة في الشريحة الأولى، وترتفع تدريجياً للمقاعد في الشريحتين الثانية والثالثة وهكذا، كلما ارتفعت الحجوزات ارتفعت أسعار الباقات».

وبيّن أن جزءاً كبيراً من العروض يتركز في الوجهات القريبة نسبياً، مشيراً إلى أن «بعض الشركات طرحت عروضاً في وقت مبكر، لكن وتيرة العروض ارتفعت أكثر بعد الأسبوع الأول من رمضان والإعلان عن عطلة عيد الفطر».

ونصح العوضي المتعاملين بالاهتمام بالمقارنة بين العروض المختلفة، وقراءة شروط الحجز والإلغاء بعناية، مشدداً على أهمية مراجعة فئات الغرف والخدمات المرفقة للتأكد من توافقها مع توقعات المسافر، وعدم الاكتفاء بالسعر فقط عند اتخاذ قرار الحجز.

وأضاف أن الحجز المبكر يعد مفتاحاً أساسياً للاستفادة من أفضل الفرص، خصوصاً في الوجهات الأكثر شعبية خلال فترة العيد، كما نصح بالتحقق من سياسة الإلغاء والتعديل للباقات، مشيراً إلى أن كلفة إلغاء أو تعديل العروض الترويجية تكون كبيرة، وبالتالي يجب الانتباه لها بدقة.

. العروض المعلنة مشروطة، منها فترة الحجز والسفر، إضافة إلى فئات معينة للغرف.

. جزء كبير من العروض الخاصة بعيد الفطر لعام 2026 يتركز في الوجهات السياحية القريبة نسبياً من السوق المحلية، وتصل في الغالب إلى 3 ليالٍ.