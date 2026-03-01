33 علامة تجارية لمنتجات التمور في أسواق الإمارات

كشف رصد ميداني أجرته «الإمارات اليوم» على عدد من منافذ البيع الرئيسة في أسواق دبي والشارقة عن وجود نحو 33 علامة تجارية لمنتجات التمور بمختلف أنواعها.

منتجات التمور

وتفصيلاً، أوضح رصد ميداني لـ«الإمارات اليوم»، على عدد من منافذ البيع الرئيسة في أسواق دبي والشارقة، وجود نحو 33 علامة تجارية لمنتجات التمور بمختلف أنواعها.

وتباينت دول المنشأ للتمور المتداولة في الدولة لتشمل منتجات ذات منشأ إماراتي وتستحوذ على الحصص الأكبر من المعروض، تليها منتجات ذات منشأ سعودي، إضافة إلى منتجات من المملكة الأردنية، ومنتجات من المغرب وأخرى من إيران.

وأظهر الرصد الميداني توافر منتجات التمور على أشكال متعددة منها التمور بأحجام وأشكال مختلفة، إضافة إلى منتجات للتمر منها التقليدي على شكل ثمار، وأخرى على أشكال التمر المعجون ومنتجات في هيئة «دبس»، فيما تتداول منتجات أخرى للتمور بشوكولاتة بالحليب أو شوكولاتة بيضاء أو داكنة، وأخرى محشوة بالمكسرات، من أبرزها اللوز والجوز والفستق، ومنتجات بالسمسم، أو جوز الهند، إضافة إلى تمور عضوية بأنواع مختلفة.

وتُباع الأنواع المحشوة بالمكسرات بأسعار أعلى من التمور السادة، إذ تباع أنواع لها بسعر يصل 60 درهماً لعبوة تبلغ 330 غراماً، كما تباع منتجات تمور (عجوة عضوية) بأسعار مرتفعة تصل 65 درهماً للعبوة من فئات وزن 500 غرام.

أنواع متعددة

وكشف الرصد الميداني وجود أنواع متعددة للتمور في أسواق الدولة من أبرزها «الفرض»، «المجدول»، «الصقعي»، «صفاوي»، «لولو»، «السكري»، «عجوة المدينة»، «الخنيزي»، «الخضري» و«الخلاص».

ويمتاز كل نوع من التمور بخصائص مختلفة تجذب فئات معينة من المستهلكين، خصوصاً من أصحاب الخبرات الكبيرة في التمور. فعلى سبيل المثال تمتاز «تمور الخلاص» بكونها ذا لون بني ذهبي، وقوام طري، ومذاق سكري، ويعتاد تقديمها مع القهوة العربية.

فيما تمتاز «تمور الفرض» بكونها ذات لون بني غامق وقشرة ناعمة، وتشتهر بشكلها الأسطواني وشعبيتها الكبيرة كنوع تجاري أساسي، وغالباً ما يكون أقل مذاقاً سكرياً من غيره.

ويتصف تمر «لولو»، بكونه تمراً صغير الحجم، مستدير الشكل تقريباً، وأما لونه فبني داكن جداً. ويتميز بملمس طري ومتوازن السكر، فيما يمتاز «الخنيزي» بلونه البني المحمر الداكن وطعمه الطيب. ويتسم تمر «الخضري» بكونه ذا لون بني داكن إلى أسود، وقشرته متجعدة وحلاوته متوسطة غنية بنكهة تشبه الزبيب. فيما يمتاز تمر «الصقعي» بكونه متوسط الحجم، وأسطواني الشكل، يتميز بدمج اللونين البني والذهبي ويمتاز بحلاوة مذاقه المعتدلة ويعتاد تقديمه مع القهوة أو حشوة بالمكسرات.

ويمتاز «تمر صفاوي» بلونه الأسود الداكن، وحجمه المتوسط، وقوامه الطري الشبيه بالعجوة وحلاوته المعتدلة.

ويختلف تمر العجوة عن «المجدول» بشكل أساسي في القوام والطعم والحجم. فالعجوة تمرة صغيرة داكنة، طرية، وحلاوتها متوسطة، بينما «المجدول» كبير الحجم، طري وكريمي بنكهة الكراميل الغنية. والعجوة معروفة بفوائدها الصحية العالية، بينما المجدول ممتاز للتحلية والحشو نظراً لقوامه الرطب.

مبيعات مرتفعة

وقال مسؤول المبيعات في أحد منافذ التجزئة، محمد أمين، إن «منتجات التمور بمختلف أنواعها تشهد ارتفاعاً فائقاً في الطلب خلال شهر رمضان، وذلك لارتباط استهلاكها بشكل أكثر شيوعاً بين مختلف الجاليات المقيمة في الدولة خلال الشهر الكريم، والذي يشهد نمواً في مبيعات منتجات التمر بنسب تتجاوز 70% مقارنة بالفترات العادية».

وأضاف أن «من العوامل التي تدعم نمو مبيعات التمور، انتشار عروض التخفيضات عليها قبيل وخلال شهر رمضان، والتي تتجاوز في بعض المنافذ نحو 50%، وهو ما يحفز العديد من المتاجر لزيادة المعروض لديها من التمور خلال الموسم الرمضاني».

وأشار مسؤول المبيعات في أحد متاجر التجزئة، ديليب فيشال، إلى أن «منتجات التمور تشهد تنافسية في عروض التخفيضات خلال شهر رمضان، وتراوح تلك التنزيلات بين 20 و60% في العديد من المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية».

ولفت إلى أن «أنواع التمور المختلفة تشهد طلباً وفقاً لأنماط الاستهلاك والأذواق المختلفة لفئات المستهلكين، وأن نمو المبيعات على منتجات التمور بشكل عام يصل خلال شهر رمضان لمعدلات تتجاوز 70% مقارنة بالأيام العادية سواء منتجات التمور السادة أو المحشوة بالمكسرات أو المكسوة بالشوكولاتة».

علامات تجارية

«تاج التمور»، «سيافا»، «لولو»، «شارقة كووب»، «جمارة»، «الخرج»، «تمور الخير»، «تمور البركة»، «بايارا»، «تمر وقهوة»، «ماوا»، «بيتيل»، «حراء»، «بيرمير»، «هوم تيست»، «لومي»، «التمام»، «ناتشورل»، «تمر خت»، «تمور المملكة»، «الفاخرة»، «ديت لاند»، «الرفاعي»، «سلطان»، «يونيون»، «كارفور»، «ليوا»، «جرين فاليو»، «تمرة»، «كيما»، «سمحة»، «هابي ايرث»، «مدهور».

فوائد صحية

يُعد التمر غذاء فائق القيمة، مع قدراته على تزويد الجسم بطاقة سريعة، ويحتوي على مضادات أكسدة، ويُعد مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، وهو غني بمصادر النحاس، ما يجعل التمور من الأغذية المهمة للحفاظ على صحة العظام والجهاز الهضمي وصحة القلب.

ولكون التمر غنياً بالحديد، فإنه يساعد في رفع مستويات «الهيموغلوبين» لعلاج أعراض فقر الدم أو «الأنيميا». ويعمل التمر على تعزيز المناعة عبر احتوائه على مواد مضادات الأكسدة والزنك والسيلينيوم، والتي تقوي جهاز المناعة.

ويعرف التمر بأنه من أهم المصادر الغنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، لذلك، فإن له دوراً في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من بعض الاضطرابات المعوية، والتهابات الأمعاء والقولون، نتيجة خصائصه المضادة للبكتيريا، ودوره في تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

ويحذر العديد من الدراسات من الإفراط بشكل كبير في تناول التمور لتجنب التعرض لأي أضرار محتملة لزيادة الوزن، لكونه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فيُمكن لحصة صغيرة من التمر كحبتين من التمر أن تحتوي على ما يعادل 140 سعرة حرارية.

وعند عدم تداول التمر باعتدال فإنه قد يتسبب في زيادة معدلات السكر في الدم لدى المستهلكين، إضافة إلى أن بعض الأفراد قد لا يحتملون سكر «الفركتوز» في التمور، وتتمثل هذه الحالة بعدم قدرة الجسم على تكسير سكر «الفركتوز».

