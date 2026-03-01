الذهب قُرب أعلى مستوى في شهر

اقتربت أسعار الذهب، أول من أمس، من أعلى مستوى لها في شهر، وتتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي، مدعومة بالتوتر الجيوسياسي، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 5230.56 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وسجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 30 يناير، وارتفع سعره 7.6% حتى الآن في فبراير. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل عند التسوية 1% إلى 5247.90 دولاراً.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أول من أمس، ما أدى إلى تراجع كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.