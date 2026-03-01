«كهرباء دبي» تدعم التلاحم المجتمعي والنمو المستدام

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي آفاق عملها في مجال المسؤولية المجتمعية، وقدمت مساهمات إنسانية واسعة النطاق خلال عام 2025، «عام المجتمع» في دولة الإمارات.

وأطلقت مبادرات تطوعية داخل دبي وخارجها. وأسهمت الهيئة في إثراء مجتمع دبي النابض بالحياة، وتوطيد أواصر التعاون والتكافل والتلاحم، وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال المبادرات والبرامج والفعاليات التي نظمتها ودعمتها، وأتاحت الهيئة المزيد من فرص العمل التطوعي والإنساني، ووسعت آفاق تمكين النمو الشامل والمستدام لجميع فئات المجتمع.

وأطلقت الهيئة 496 مبادرة مجتمعية محلياً وعالمياً بين عامي 2013 و2025، وذلك عبر شراكات استراتيجية شاملة، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 470.270 ألف ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية، استفاد منها العديد من الدول حول العالم. وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 95% خلال عام 2025. وخلال عام 2025، أطلقت الهيئة 31 مبادرة مجتمعية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي مدينة عالمية تجمع الناس وتمكّنهم وترتقي بجودة حياتهم. ونلتزم في الهيئة بتوطيد الروابط المجتمعية، وترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء وطننا، وتوفير بيئة متكاملة تتيح التفاعل والتعاون بين مختلف المعنيين، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات والمجتمع، ويدفع عجلة التقدم الجماعي، ويضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً للجميع. ونحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة المجتمع وإسعاده».