رحلات جوية قادمة ومغادرة من مطار زايد الدولي قد تشهد تأخيرات أو تحويلات أو إلغاءات

أعلنت مطارات أبوظبي أن بعض الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار زايد الدولي قد تشهد تأخيرات أو تحويلات أو إلغاءات، في ظل الإغلاق المؤقت للمجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت في بيان تم نشره عبر منصة "إكس" أن "سلامة المسافرين هي أولويتنا القصوى، ونعمل بتنسيق وثيق مع شركات الطيران والجهات المختصة لإدارة الوضع والحد من أي تأخير قدر الإمكان".

وأضافت في البيان: "يُرجى من المسافرين الذين لديهم مواعيد سفر اليوم التواصل مباشرة مع شركات الطيران الخاصة بهم، والتأكد من مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار".

وأوضحت مطارات أبوظبي أنه سيتم نشر المزيد من التحديثات حال توفر معلومات إضافية، ودعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.