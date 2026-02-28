تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي ومطار "آل مكتوم" الدولي حتى إشعارٍ آخر

أكدت مطارات دبي تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC) حتى إشعارٍ آخر.

ونصحت المسافرين بعدم التوجه إلى المطار في الوقت الحالي، والتواصل مباشرةً مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التحديثات تباعاً مع الاستمرار في متابعة الأوضاع عن كثب.