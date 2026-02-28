طيران الإمارات: تعليق الرحلات مؤقتاً من وإلى دبي

نظراً لعمليات إغلاق المجال الجوي في المنطقة، علقت طيران الإمارات عملياتها مؤقتاً من وإلى دبي.



وحثت طيران الإمارات في بيان على موقعها الشبكي، عملاءها على التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع emirates.com‎ للاطلاع على آخر التحديثات قبل التوجه إلى المطار.



وقالت ،نقوم بمتابعة الوضع بشكلٍ مستمر ونتواصل مع الجهات المعنية.



وتابعت ،نعتذر للعملاء المتأثرين عن أي إزعاج ناتج عن هذه الاضطرابات، ونعمل على مساعدتهم في إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر أو توفير ترتيبات سفر بديلة.



وقالت، تظل سلامة وأمن مسافرينا وأفراد طاقمنا على رأس أولوياتنا.

