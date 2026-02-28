العربية للطيران تلغي رحلاتها إلى إيران والعراق

قال متحدث باسم شركة "العربية للطيران"، إنه نظراً لتطور الأوضاع وإغلاق المجال الجوي، تم إلغاء رحلاتنا إلى إيران والعراق بتاريخ 28 فبراير وتأثر رحلاتنا في المنطقة.

وأضاف المتحدث: قد تشهد بعض الرحلات الأخرى تأخيرات أو تغييرات في المسار نتيجة لذلك، وسيتم إخطار العملاء الذين لديهم حجوزات على الرحلات المتأثرة مباشرة.

وأوضح أنه للاطلاع على آخر التحديثات ومزيد من المعلومات، على المسافرين زيارة موقعنا الإلكتروني أو متابعة قنواتنا