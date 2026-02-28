بيان.. "فلاي دبي" إلغاء وتحويل مسار رحلات بسبب إغلاق المجال الجوي لـ3 دول

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إنه نظراً للإغلاق المؤقت للمجال الجوي العراقي والإيراني والإسرائيلي بتاريخ 28 فبراير، تأثرت بعض رحلات الناقلة.

وأضاف المتحدث في بيان حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، نعمل حالياً على تقليل التأثير على جدول رحلاتنا، حيث يتم تحويل مسار بعض الرحلات أو إعادتها إلى المطار أو إلغاؤها.

وذكر المتحدث: نتابع تطور الأوضاع عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا. ونحن على تواصل مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم.

ونصح المتحدث المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com للاطلاع على آخر المستجدات.