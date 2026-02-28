«باركن» تسجل 810.2 ألف مخالفة في 3 أشهر بإيرادات 127.1 مليون درهم

كشفت شركة «باركن» وهي أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، عن ارتفاع إجمالي عدد الغرامات الصادرة خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 59%، ليصل إلى 810.2 ألف مخالفة، مقارنةً بـ 509 آلاف مخالفة في الربع المقارن من عام 2024.

وأفادت الشركة، في إفصاح منشور على سوق دبي المالي، بأن مخالفات المواقف العامة شكّلت 80% من إجمالي المخالفات في الربع الرابع من عام 2025 (نحو 650 ألف مخالفة)، مقابل 424 ألف مخالفة في الفترة نفسها من عام 2024.

وقالت: «يعكس هذا الارتفاع في عدد المركبات الممسوحة والغرامات الصادرة زيادة النشاط العام للمتعاملين، وتوسع محفظة المواقف، والتحسينات التقنية وتحسينات الكفاءة ضمن منظومة الرقابة، إضافةً إلى التوسع في أسطول مركبات الرقابة الذكية ليصل إلى 27 مركبة».

أما بالنسبة إلى الإيرادات الناتجة عن المخالفات، أفادت الشركة بأنها ارتفعت بنسبة 65% لتصل إلى 127.1 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ 77 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2024.

وأشارت إلى أن إجمالي معدل تحصيل الغرامات بلغ 81% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ 85% في الربع الرابع من عام 2024، ما يعكس تراجعًا في معدل التحصيل رغم النمو الإجمالي في حجم الغرامات والإيرادات.