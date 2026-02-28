16.35مليار درهم مكاسب «دبي المالي» في فبراير

أغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملات شهر فبراير الجاري، مرتفعاً بنسبة 1.06% أو ما يعادل 68.14 نقطة، ليغلق التعاملات عند مستوى 6503.5 نقاط، وذلك بدعم نمو أسهم قطاعات العقارات والصناعة والاتصالات.

يأتي ذلك وسط إعلان عدد من الشركات القيادية الكبرى في السوق نتائج مالية قوية للعام المالي الماضي، ما عزّز ثقة المستثمرين، وأسهم في دعم مكاسب السوق واستقراره.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» من 1.0627 تريليون درهم في آخر جلسات شهر يناير الماضي، إلى 1.079 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس (آخر جلسات شهر فبراير الجاري)، ليربح رأس المال السوقي نحو 16.35 مليار درهم.

ودعم أداء السوق، خلال شهر فبراير الجاري، نمو عدد من القطاعات الرئيسة، أبرزها قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 8.33%، بعد صعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 8%، وشركة إعمار للتطوير 12.5%، ومزايا القابضة 15.42% والاتحاد العقارية 4.14%، فيما نما قطاع الصناعة بنسبة 6.4%، إضافة إلى قطاع الاتصالات الذي سجّل نمواً بنسبة 6.31%.

وخلال فبراير الجاري، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي، إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 1.49 مليار درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 9.77 مليارات درهم، مقابل مبيعات بقيمة 8.28 مليارات درهم. واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، سيولة جاوزت 20.27 مليار درهم، بعد التداول على نحو 5.58 مليارات سهم، وتنفيذ 342.92 ألف صفقة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق العام (فادجي) خلال تعاملات شهر فبراير الجاري بنسبة 1.67%، ليغلق عند 10453.88 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«أبوظبي للأوراق المالية» من 3.134 تريليونات درهم في آخر جلسات شهر يناير الماضي، إلى 3.137 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس (آخر جلسات شهر فبراير الجاري)، ليربح رأس المال السوقي نحو ثلاثة مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 31.62 مليار درهم، بعد التداول على نحو 7.91 مليارات سهم، وتنفيذ 521.37 ألف صفقة.

