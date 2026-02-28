مبيعات عقارات دبي تقفز إلى 59.2 مليار درهم في فبراير بنمو 18 %

واصلت مبيعات عقارات دبي أداءها الاستثنائي خلال شهر فبراير الجاري، مع تسجيل قفزة قوية في قيمة الصفقات بنسبة 18% لتصل إلى 59.2 مليار درهم، مقارنة مع مبيعات الشهر ذاته من العام الماضي بقيمة 50.2 مليار درهم، في تأكيد جديد على الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة. وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجل القطاع العقاري في الإمارة 16 ألفاً و459 مبايعة خلال فبراير 2026، مقارنة بـ15 ألفاً و772 مبايعة في الفترة نفسها من عام 2025، بنمو بلغ 4.35%.

بدورها، سجلت عمليات الرهن العقاري نحو 15.69 مليار درهم خلال فبراير 2026 عبر تنفيذ نحو 3763 معاملة، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 6.81 مليارات درهم عبر 722 معاملة.

التصرفات العقارية

إلى ذلك، سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال شهر فبراير الجاري نمواً بنسبة 19.32% لتصل إلى نحو 81.75 مليار درهم، نتجت عن نحو 20 ألفاً و944 معاملة، مقارنة مع 68.51 مليار درهم، تمت عبر 19 ألفاً و949 معاملة تم إجراؤها خلال فبراير 2025.

ويعكس هذا المستوى من المبيعات استمرار الطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين، مدفوعاً بجاذبية العائدات، واستقرار البيئة التشريعية، وتنوع المشروعات المطروحة بين السكني والتجاري والفندقي.

ويأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه السوق ترسيخ مكانتها كأحد أكثر الأسواق العقارية نشاطاً على مستوى المنطقة، مستفيدة من الثقة العالية باقتصاد دبي، وتوسع قاعدة المستثمرين، إلى جانب الإطلاقات الجديدة للمشروعات التي تضيف عمقاً وتنوعاً إلى المعروض العقاري.

وفي حين تُعدّ مبيعات عقارات دبي خلال أول شهرين من العام الجاري (يناير - فبراير) البالغة 131.64 مليار درهم، هي الأعلى على الإطلاق للفترة المذكورة، فإنها تمثل نحو 19.28% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2025، والبالغة 682.49 مليار درهم.

ونمت مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام الجاري (يناير - فبراير) بنسبة 39.6%، مقارنة بمبيعات تقدر بنحو 94.24 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

فيما بلغ إجمالي التصرفات العقارية منذ بداية عام 2026 نحو 192.5 مليار درهم، لتُشكل بذلك نحو 21% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة في عام 2025، والبالغة أكثر من 917 مليار درهم.

المناطق الأعلى

وتصدرت منطقة «اليلايس 1» قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة المبيعات منذ بداية عام 2026 بقيمة 10.1 مليارات درهم عبر 2006 صفقات، تلتها منطقة «معيصم الثانية» بـ8.1 مليارات درهم عبر 446 صفقة، ثم منطقة «الروية الأولى» بمبيعات بلغت 6.3 مليارات درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بـ6.1 مليارات درهم عبر 1748 صفقة، ثم منطقة «نخلة ديرة» بـ4.3 مليارات درهم عبر 1256 صفقة.

. 81.75 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال فبراير 2026.

. 131.6 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال أول شهرين من 2026.