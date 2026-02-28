تصرفات عقارات أبوظبي تنمو 44% وتسجل 142 مليار درهم في 2025

أصدر مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أحدث تقاريره حول السوق العقارية لعام 2025، والذي يُظهر نمواً لافتاً في قيمة المعاملات العقارية، مع توقعات بمواصلة الأداء القوي حتى عام 2030.

وكشفت بيانات المعاملات العقارية خلال عام 2025 تسجيل مستويات أداء غير مسبوقة في نشاط السوق، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 142 مليار درهم، بنمو قدره 44% مقارنة بعام 2024. واستحوذت معاملات البيع على الحصة الكبرى من النشاط بقيمة 93 مليار درهم، ما يمثل 66% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية.

كما ظهرت مبيعات الوحدات السكنية كمُحرك رئيس للنمو، إذ ارتفعت قيمتها من نحو 19 مليار درهم في عام 2022 إلى 76 مليار درهم في عام 2025، أي ما يعادل أربعة أضعاف القيمة خلال ثلاث سنوات فقط.

بدورها، أظهرت أنماط الاستثمار الأجنبية مدى جاذبية السوق للمستثمرين من خارج الدولة، حيث شكّل المُقيمون والمستثمرون الأجانب نحو 62% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية خلال عام 2025.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي المخزون السكني في الإمارة 401 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025، فيما نما عدد الوحدات المشغولة بمعدل سنوي بلغ 6.6% مقارنة بنمو المعروض بنسبة 2.8% منذ عام 2022.

بدورها، سجلت أسعار الشقق السكنية أعلى معدل زيادة سنوية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار البيع بنسبة 19%، فيما صعدت عقود الإيجار الجديدة بنسبة 16% بين عام 2024 وعام 2025. كما انعكس هذا الزخم على أداء الفلل السكنية بقوة، حيث ارتفعت أسعار البيع بنسبة 13%، مع تحقيق عائدات إيجارية قوية بلغت 14% في المناطق الاستثمارية.

من جهتها، واصلت القطاعات العقارية التجارية في أبوظبي تحقيق أداء قوي خلال 2025. وبلغ إجمالي المعروض في قطاع التجزئة 3.8 ملايين متر مربع حتى عام 2025، فيما شكّلت المحال العامة والمتاجر داخل المراكز التجارية المجتمعية نسبة 44% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير.