«ديوا» وولاية سارلاند الألمانية تبحثان التعاون في الطاقة النظيفة

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، وزير الاقتصاد والابتكار والرقمنة والطاقة ونائب رئيس وزراء ولاية سارلاند الألمانية، يورغن باركه، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.

وسلط اللقاء الضوء على حرص كل من دولة الإمارات وألمانيا الاتحادية على تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز الابتكار في التقنيات النظيفة، وتوسيع آفاق الشراكات الداعمة للعمل المناخي والنمو الاقتصادي المستدام. كما استعرض الطاير أبرز مشاريع الهيئة ومبادراتها الاستراتيجية التي تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة وحلول الاقتصاد الأخضر، ومنها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع الهيدروجين الأخضر.

وأكد الطاير أن الهيئة تواصل تبني أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، وتخزين الطاقة، والتحول الرقمي. كما جدّد التزام الهيئة بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتسريع وتيرة الابتكار في حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.

من جانبه، أشاد باركه بالأهداف الطموحة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة، وبالدور الريادي للهيئة في تنفيذ مشاريع كبرى للطاقة المتجددة.