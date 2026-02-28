تمويل بـ 5 مليارات دولار لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم «عالي الجودة» في العالم، عن إتمام اتفاقية تمويل بالدين متعددة الشرائح بقيمة خمسة مليارات دولار أميركي. وأكدت الشركة أن هذه الصفقة تدعم المبادرات الاستراتيجية لها من خلال تعزيز السيولة، وتوفير مزيد من المرونة المالية لتنفيذ الخطط طويلة الأجل، إلى جانب تعزيز الميزانية العمومية وتحسين هيكل استحقاقات الديون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «يعكس حصولنا على هذا التمويل ثقة المؤسسات المصرفية الدولية بالجدارة الائتمانية للشركة وتميزها التشغيلي واستراتيجيتها للنمو المستدام على المدى الطويل».