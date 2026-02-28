«آي سي آي سي آي» تفتتح مكتبها في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة «آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول المحدودة»، إحدى شركات إدارة الأصول في الهند، عن افتتاح فرعها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعكس استراتيجية توسّعها العالمي، وتعزّز التزامها بخدمة المستثمرين المؤسسيين ومستثمري الثروات عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة إفريقيا.

وسيشكّل فرع الشركة في «دبي المالي العالمي» مركزاً استراتيجياً لأعمالها الدولية، بما يتيح لها تعزيز التواصل المباشر مع المؤسسات السيادية، والمكاتب العائلية، والبنوك الخاصة، ومنصات إدارة الثروات، وشركاء التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول»، نيميش شاه: «تُعدّ منطقة الشرق الأوسط قاعدة استثمارية مهمة للاستثمارات الموجّهة إلى الهند، في ظل الروابط الاقتصادية والتجارية المتينة التي تجمع بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «يُلاحظ تزايد اهتمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن الأسواق المتقدمة، والتوجّه نحو الاقتصادات الناشئة التي تتمتع بآفاق نمو واعدة وأطر تنظيمية مستقرة. ومن خلال حضورنا هنا، نطمح إلى بناء شراكات قوية وطويلة الأمد مع المستثمرين في المنطقة».