من 250 إلى 4500 درهم.. تعرّف على أسعار البطاقات الموسمية في «باركن»

ارتفع عدد البطاقات الموسمية الصادرة عن شركة باركن بنسبة 140%، ليصل إلى 89.3 ألف بطاقة خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ 37.2 ألف بطاقة في الربع الرابع من عام 2024.

وأفادت الشركة، في إفصاح منشور على سوق دبي المالي، بأن النمو كان مرتفعًا عبر جميع المناطق والفترات الزمنية، فيما سجلت البطاقات الموسمية قصيرة الأجل (لمدة شهر واحد) أعلى زيادة سنوية، وذلك حسب ما تم رصده في الربعين الثاني والثالث من عام 2025.

وأشارت إلى أن نمو مبيعات البطاقات الموسمية يرتكز على ميل المتعاملين إلى الاستفادة من الفارق المؤقت بين التعرفة اليومية المرنة، المُطبقة اعتبارًا من أبريل 2025، والتعرفة الثابتة للبطاقات الموسمية.

وأكدت أن التكلفة الحالية للبطاقات الموسمية تمثل عرضًا ذا قيمة للمتعاملين الدائمين.

وكشفت الشركة عن ارتفاع إيرادات التصاريح والبطاقات الموسمية بنسبة 66% لتصل إلى 67.4 مليون درهم، وذلك بفضل العدد القياسي للبطاقات الموسمية المباعة خلال تلك الفترة مقارنة بـ 40.5 مليون بطاقة في الربع الرابع 2024.

أسعار البطاقات

وتبلغ تكلفة البطاقة الموسمية لمدة شهر في المناطق A إلى D نحو 500 درهم، وفي المناطق B+D فقط نحو 250 درهمًا.

أما تكلفة البطاقة الموسمية لمدة 3 أشهر فتبلغ 1400 درهم في المناطق A إلى D، و700 درهم في المناطق B+D فقط.

كما تبلغ تكلفة البطاقة الموسمية لمدة 6 أشهر 2500 درهم في المناطق A إلى D، و1300 درهم في المناطق (B+D فقط.

ولمدة 12 شهرًا، تبلغ التكلفة 4500 درهم في المناطق A إلى D، و2400 درهم في المناطق B+D فقط.