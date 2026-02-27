طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة "إم جي إكس" لعام 2026

ترأس سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة "إم جي إكس"، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة لعام 2026.

ورحّب سموّه بنمو دور "إم جي إكس" بصفتها مستثمراً عالمياً رائداً يركّز على تسريع ابتكارات الذكاء الاصطناعي واعتماده لدعم مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً، في ضوء تنامي الأدلة على مكاسب كبيرة في الإيرادات والإنتاجية في القطاعات الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الإدارة أداء أعمال "إم جي إكس" ونتائجها المالية لعام 2025، بما في ذلك البيانات المالية السنوية للشركة، ورحّب المجلس بالزخم القوي للشركة في جمع التمويل، ويشمل ذلك التزامات جديدة من مستثمرين دوليين من الفئة الأولى.

وناقش المجلس استثمار "إم جي إكس" الإضافي الأخير في جولة التمويل من الفئة G لشركة "أنتروبيك" بقيمة 30 مليار دولار، والتي شاركت "إم جي إكس" في قيادتها استناداً إلى قناعتها طويلة الأمد بالمسار الاستثنائي للشركة.

وناقش المجلس مشاركة "إم جي إكس" الإضافية في جولة التمويل من الفئة E بقيمة 20 مليار دولار لشركة "إكس إيه آي" واندماجها مع "سبيس إكس"، الذي جمع بين تقنيات "إكس إيه آي" المتقدمة وقدراتها في البنية التحتية، وأعمال "سبيس إكس" ذات الربحية العالية والرائدة في مجال النقل إلى الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

واستعرض المجلس دور "إم جي إكس" كقائد مشارك في جولة التمويل من الفئة K لشركة "داتا بريكس"، ومشاركتها في أحدث صفقة ثانوية لأسهم الموظفين لدى "أوبن إيه آي"، وهو استثمارها الإضافي الرابع في الشركة، ما يعكس مجدداً ثقة "إم جي إكس" الراسخة بآفاق "أوبن إيه آي" كإحدى الشركات القيادية الحالية والمستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرض المجلس مشاركة "إم جي إكس" في تأسيس "تيك توك يو إس دي إس جوينت فنتشر إل إل سي"، وهي شركة مشروع مشترك مملوكة بالأغلبية لمساهمين أميركيين، توفر حماية شاملة للبيانات وأمن الخوارزميات، والإشراف على المحتوى، وضمان البرمجيات لأكثر من 200 مليون مستخدم في الولايات المتحدة ضمن مجتمع "تيك توك" العالمي.

وتؤكد هذه الصفقات مجتمعة استمرار نجاح "إم جي إكس" في توظيف رأس المال ضمن فرص مرغوبة ومعزِّزة للقيمة عبر مختلف طبقات منظومة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفي تمكين منصات وتقنيات ذات نطاق عالمي.

وناقش المجلس أيضاً التقدم المحرز في "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، حيث تؤدي "إم جي إكس" و"بلاك روك جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" وشركاؤهما دوراً ريادياً في حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل، وجمع قادة التكنولوجيا العالميين لتسريع وتيرة إنشاء الجيل الجديد من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي إطار المراجعة التنظيمية المستمرة، قيّم مجلس الإدارة أيضاً التقدم المحرز في "ماجيكس"، المنصة الداخلية التي تطوّر من خلالها "إم جي إكس" وكلاء فائقين وتطبيقات أخرى للذكاء الاصطناعي تبسّط سير العمل الداخلي وتعزز الكفاءة التشغيلية، بما يرسخ التزام "إم جي إكس" بإدماج الذكاء الاصطناعي في صميم نموذجها التشغيلي.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "إم جي إكس" أحمد يحيى الإدريسي: تواصل "إم جي إكس" استثماراتها برؤية واضحة ودقة في التنفيذ، ويعكس دعمنا للشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسارع وتيرة توظيف رأس المال، عمق قناعتنا بدور الذكاء الاصطناعي في تسريع النمو الاقتصادي العالمي.

حضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة لعام 2026، خلدون خليفة المبارك، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبينغ شياو، ومارتن إيدلمان، وأحمد يحيى الإدريسي.