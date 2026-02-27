"إكسوس رينوبلز" تستحوذ على حصة في محفظة "مصدر" لمشاريع طاقة الرياح بالبرتغال

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن توقيع اتفاقية مع "إكسوس رينوبلز"، المزود العالمي لحلول الطاقة، تستحوذ بموجبها الأخيرة على حصة 60 بالمائة في محفظة "مصدر" التي تضم تسعة مشروعات لطاقة الرياح في البرتغال، فيما تحتفظ "مصدر" بحصة قدرها 40% في هذه المحفظة.

وتجري حالياً أعمال زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات طاقة الرياح في غواردا وكاستيلو برانكو من 144 ميغاواط إلى 164 ميغاواط، ضمن واحدة من أولى مبادرات تعزيز القدرة الإنتاجية واسعة النطاق في البرتغال.

وقد وصلت الأعمال إلى مرحلتها النهائية، ومن المتوقع استكمالها بحلول عام 2027، فيما ستوفر المحطات، عند تشغيلها بكامل طاقتها، كهرباء نظيفة ومستدامة لأكثر من 200 ألف منزل، مع الإسهام في تفادي إطلاق نحو 41.7 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي إن رفع القدرة الإنتاجية للمحطات القائمة وتطوير محطات طاقة هجينة يسهم في تعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة قيمتها على المدى الطويل، بما يجسّد نهج الشركة المبتكر في إدارة الأصول، مشيرا إلى أن إستراتيجية "مصدر" للنمو تعتمد على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في إدارة محفظتها الاستثمارية وفق أسس مدروسة ومنضبطة، وبناء شراكات إستراتيجية مثمرة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إكسوس رينوبلز" لويس أداو إن عملية تعزيز القدرة الإنتاجية للمحطات القائمة ستسهم في توفير المزيد من إمدادات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الشركة تعمل مع "مصدر" على تكريس هذا التوجه في البرتغال في إطار إستراتيجية "إكسوس" لتحقيق النمو انطلاقاً من تحسين الكفاءة، لافتا إلى أنه من شأن هذه الصفقة تعزيز القدرات التشغيلية لشركة "إكسوس" في مختلف أنحاء أوروبا، وترسيخ نهجها المبتكر لرفع مستوى الأداء وقيمة أصول الطاقة المتجددة.

وتتضمن مبادرة تعزيز القدرة الإنتاجية خططاً لتطوير مشروعات طاقة هجينة وإضافة 110 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية، والتي سيتم تطويرها بشكل مشترك من قبل "مصدر" و"إكسوس"، مما سيسهم في تعزيز قدرة المحفظة ودعم تحقيق أهداف الطاقة النظيفة الوطنية.

وتتماشى هذه المبادرة مع الجهود الرامية لتطوير قطاع الطاقة في البرتغال والتي تستهدف الوصول إلى 10.4 غيغاواط من القدرة الإنتاجية عبر تطوير مشروعات لطاقة الرياح البرية بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

ومن خلال تعزيز القدرة الإنتاجية للمحطات ودمج مشاريع الطاقة الشمسية الهجينة، ستسهم هذه المشروعات في تعزيز القدرة الإنتاجية ورفع الكفاءة.

ومع تنامي أنشطة "إكسوس" في مختلف أنحاء أوروبا، فإن الشركة ترسخ مكانتها منصة متكاملة في مجال الطاقة تعمل عبر كافة مراحل سلسلة القيمة من التطوير في المراحل المبكرة وتحسين المشاريع إلى إدارة الأصول والمشروعات الهجينة، بهدف توفير حلول طاقة شاملة ومتكاملة.

وتستهدف شركة "مصدر" التوسع في جميع أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية وأوروبا، حيث تهدف الشركة إلى رفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، واليوم، تعد "مصدر" واحدة من أكبر مطوري ومشغلي الطاقة المتجددة في العالم، مع منصات للنمو في أسواق الطاقة الأكثر جاذبية تجارياً والأسرع نمواً في العالم.