«المشرق» يدرج سندات بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بإدراج سندات من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن بنك المشرق.

واستقطبت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ إجمالي الطلبات في سجل الأوامر نحو 2.1 مليار دولار، وتم تسعير الإصدار بعائد سنوي قدره 6.25% بعد تقليص الهامش مقارنة مع التوجيهات الأولية، كما اتسم الطلب بتنوّع جغرافي لافت، حيث جاءت 67% من التخصيصات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و22% من أوروبا، و8% من آسيا.

ويسلط الإدراج في «ناسداك دبي»، الضوء على عمق السيولة المتاحة للجهات المصدرة في دولة الإمارات، واستمرار تطور سوق أدوات رأس المال الثانوية في المنطقة.

وقرع رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية في «المشرق»، سلمان هادي، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أحمد عبدالعال: «نشعر بالتفاؤل حيال الإقبال الاستثماري الاستثنائي على هذا الإصدار، والذي يعكس الثقة المستمرة في القوة المالية لـ(المشرق) ورؤيته الاستراتيجية وإمكانات نموه، كما أن تحقيق اكتتاب تجاوز حجم الإصدار بشكل ملحوظ في ظل أسواق تشهد تقلبات ملحوظة، يُظهر التزاماً بالانضباط في التنفيذ، ويؤسس قاعدة رأسمالية قوية لدعم طموحات البنك في النمو».

بدوره، قال رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية في «المشرق»، سلمان هادي: «يُعد الإدراج في بورصة (ناسداك دبي) تأكيداً على ارتباطنا القوي بأسواق رأس المال العالمية، ويعكس حجم الطلب وجودة قاعدة المستثمرين الثقة بأسسنا الائتمانية المتينة ونهجنا المنضبط في إدارة رأس المال واستراتيجيتنا طويلة الأجل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي: «تعكس قدرة (المشرق) على تقليص هامش الإصدار، مع الحفاظ على طلب قوي من المستثمرين، قوة تصنيفه ومكانته الائتمانية والإقبال المستمر على أدوات رأس المال الصادرة من البنوك الإماراتية، وتؤكد هذه الإصدارات أن المؤسسات المالية الإقليمية تتعامل مع أسواق رأس المال بنهج منضبط ورؤية استراتيجية واضحة، في ظل استجابة جيدة من المستثمرين للجهات المصدرة التي تتمتع بأسس مالية راسخة».

وأضاف أن «هذه الصفقة تؤكد أيضاً تطوّر ونضج سوق أدوات الدخل الثابت في دولة الإمارات، حيث تدير البنوك هياكلها الرأسمالية بكفاءة، مع توسيع نطاق تفاعلها مع قاعدة دولية واسعة ومتنوّعة من المستثمرين».

وبهذا الإصدار، ترتفع القيمة الإجمالية للأوراق المالية المدرجة لـ«المشرق» في «ناسداك دبي» إلى نحو مليار دولار، ما يعزّز حضور البنك الراسخ في أسواق الدين الدولية عبر البورصة.